Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

Johan Walckiers
Bij Club Brugge zullen ze er stilaan vrede mee moeten nemen: Aleksandar Stankovic moet terug naar Inter. De Servische middenvelder groeide dit seizoen uit tot één van de absolute revelaties in België, maar zijn sterke prestaties hebben ook een keerzijde. 

Inter Milaan staat namelijk op het punt zijn terugkoopclausule van 23 miljoen euro te activeren, waardoor Club een cruciale pion dreigt kwijt te raken. En dat terwijl Stankovic zich in Brugge eigenlijk uitstekend voelde.

Stankovic zelf had nog een extra jaar bij Club Brugge willen blijven

De zoon van Inter-legende Dejan Stankovic kende een bijzonder seizoen in de Jupiler Pro League en op het Europese toneel. Met negen doelpunten en vijf assists drukte hij stevig zijn stempel op het spel van Club Brugge. Zowel in de competitie als in de Champions League groeide hij uit tot een vaste waarde en een bepalende figuur op het middenveld.

Binnen Club leefde bovendien de hoop dat Stankovic nog minstens één seizoen langer zou blijven. Niet alleen vanwege zijn sportieve impact, maar ook omdat de middenvelder zich zichtbaar goed in zijn vel voelde in West-Vlaanderen. Hij vond stabiliteit, kreeg vertrouwen en ontwikkelde zich onder de Belgische coaches verder tot een complete middenvelder.

Gaat Inter meteen cashen?

Dat laatste is Inter uiteraard niet ontgaan. De Italiaanse topclub beschikt over een terugkoopoptie van 23 miljoen euro en is volgens La Gazzette dello Sport vastbesloten die ook te lichten. Daarmee wordt Stankovic opnieuw eigendom van de Nerazzurri, waarna een nieuwe en bijzonder delicate fase aanbreekt.

Voor Club Brugge voelt dat ongetwijfeld wrang aan. Blauw-zwart betaalde zelf ongeveer tien miljoen euro om Stankovic destijds over te nemen van Inter. De Bruggelingen investeerden fors, gaven hem speelminuten en creëerden het perfecte platform om zich op topniveau te ontwikkelen. Nu dreigen ze hem alweer kwijt te raken voor een bedrag dat, gezien zijn huidige marktwaarde en ontwikkeling, eerder als een koopje voor Inter aanvoelt.

Want de waardering van Stankovic ligt inmiddels veel hoger. In Italië wordt zijn huidige marktprijs op ongeveer 40 miljoen euro geschat. Inter haalt dus een speler terug die bijna verdubbeld is in waarde en dat voor een bedrag dat ver onder zijn actuele prijskaartje ligt.

Gaat Stankovic tevreden zijn met minder minuten?

De vraag is vervolgens wat Inter precies van plan is. Sportief is het verhaal niet zo eenvoudig. Hoewel Stankovic hoog aangeschreven staat in Milaan en door velen wordt gezien als een middenvelder die zowel de kwaliteiten van Hakan Çalhanoğlu als Nicolò Barella kan benaderen, wacht hem geen evidente basisplaats.

Met gevestigde namen als Çalhanoğlu en Barella voor zich dreigt zijn speelminutenpakket gevoelig te dalen tegenover wat hij bij Club Brugge gewend was. En precies dat aspect lijkt cruciaal te worden in de beslissing die deze zomer genomen moet worden.

De familie Stankovic heeft daar immers een duidelijke visie op. Vader Dejan liet al verstaan dat zijn zoon vooral moet spelen. Dat zet Aleksandar zelf voor een belangrijke keuze.

Blijven bij Inter of definitief vertrekken

Enerzijds ligt zijn jongensdroom bij Inter. Stankovic maakte nooit een geheim van zijn liefde voor de club waar hij opgroeide en waarvan zijn vader jarenlang een icoon was. Hij omschreef Inter eerder al als een tweede thuis en benadrukte meermaals dat hij altijd supporter van de Nerazzurri zal blijven.

Anderzijds weet hij ook wat hij achterlaat. Bij Club Brugge was hij een onbetwiste titularis, kreeg hij vertrouwen en stond hij centraal in het project. Een extra seizoen in Jan Breydel had zijn ontwikkeling mogelijk nog verder kunnen versnellen.

Nu lijken er nog twee pistes over te blijven. Ofwel blijft Stankovic bij Inter en vecht hij voor zijn plaats, met het risico op minder speeltijd. Ofwel kiest hij voor een definitieve transfer, waardoor Inter meteen een forse meerwaarde kan realiseren op een speler die ze voor amper 23 miljoen euro terughalen.

