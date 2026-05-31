Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

De Champions League-zege van Paris Saint-Germain heeft in Parijs niet alleen voor uitbundige vreugde gezorgd, maar ook voor ernstige ongeregeldheden. Terwijl duizenden supporters de historische overwinning vierden, sloeg de sfeer op verschillende plaatsen in en rond de Franse hoofdstad om.

Het kwam tot confrontaties met de politie. In totaal werden al minstens 416 personen opgepakt. Rond het Parc des Princes, het stadion van PSG, ontstonden spanningen toen een groep van ongeveer 150 supporters probeerde het stadion binnen te dringen. De ordediensten grepen snel in en konden de groep uiteendrijven. Volgens de politie keerde de rust daar relatief snel terug, al bleef de situatie elders in de stad gespannen.

Verschrikkelijke beelden uit Parijs, waar massale rellen plaatsvinden. De politie wordt bekogeld, bushokjes en winkels worden vernield en auto’s worden in brand gestoken. De reden? PSG heeft de Champions League gewonnen…😅



Op de iconische Champs-Élysées verzamelden zich volgens de autoriteiten zowat 20.000 mensen om de overwinning te vieren. De massale toeloop leidde op verschillende momenten tot incidenten. Politie-eenheden kregen vuurwerk naar zich toegegooid en moesten meermaals tussenbeide komen om de controle te behouden.

Enorme politiemacht, maar niet opgewassen tegen duizenden

De Franse overheid had vooraf al stevig ingezet op veiligheid. Over het hele land werden 22.000 politieagenten gemobiliseerd, waarvan 8.000 in Parijs zelf. Die grote aanwezigheid moest vermijden dat de vieringen zouden ontsporen, maar kon niet verhinderen dat het op meerdere locaties tot rellen kwam.

Ook buiten Parijs bleef het niet rustig. In Angers, op enkele uren van de hoofdstad, werden eveneens incidenten en plunderingen gemeld. Daarmee bleef het geweld niet beperkt tot de traditionele feestzones in Parijs.

Tegen 23 uur waren al meer dan 180 arrestaties verricht. In de loop van de nacht liep dat aantal verder op tot minstens 416. Daarbij vielen ook gewonden bij de ordediensten. Zeven politieagenten raakten volgens de laatste informatie gewond tijdens de interventies.

Zeven politieagenten gewond

De materiële schade bleef eveneens niet uit. Een politiewoordvoerder meldde dat zes voertuigen en twee winkelpanden beschadigd werden. Daarnaast doken op sociale media en in verschillende stadsdelen beelden op van brandende Lime-fietsen en opstijgende rookpluimen.

Op diverse plaatsen trokken agenten in oproeruitrusting door de straten om groepen relschoppers uiteen te drijven. Achtergelaten fakkels werden gedoofd en politie-eenheden zetten de achtervolging in op supporters die voor onrust zorgden.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nuñez, benadrukte achteraf dat er een “zeer robuust en solide systeem” was uitgewerkt om geweld te voorkomen. Ondanks die uitgebreide veiligheidsmaatregelen kreeg de feestnacht rond de Champions League-winst van PSG zo toch een bijzonder woelige afloop.