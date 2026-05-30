"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

Voor hij zich bij de nationale ploeg aansluit voor het WK, kan Leandro Trossard nu zaterdag de achtste Belg worden die de Champions League wint. En volgt er dan eindelijk een groot toernooi waarin hij zijn status bij de Rode Duivels waarmaakt?

Leandro Trossard krijgt zaterdagavond een unieke kans om de achtste Belgische winnaar van de Champions League te worden, na Eric Gerets (PSV), Daniel Van Buyten (Bayern München), Divock Origi en Simon Mignolet (Liverpool), Thibaut Courtois en Eden Hazard (Real Madrid) evenals Kevin De Bruyne (Manchester City).

De laatste wedstrijd van het seizoen met The Gunners voor de ex-speler van Racing Genk, die zich daarna bij de groep van de Rode Duivels zal voegen met het oog op het WK 2026. Daar zal Trossard zijn status als beslissende speler bij een van de grootste clubs ter wereld moeten waarmaken, iets wat in het verleden niet altijd het geval was.

Leandro Trossard erg gefrustreerd na het WK 2022

In gesprek met de mensen van Play Sports, kort voor deze finale van de Champions League, had de 31-jarige het over het wat aangetaste imago dat hij bij de Duivels heeft overgehouden en over zijn prestaties in vergelijking met de verwachtingen. Het gesprek ging eerst over het WK 2022, waar hij eigenlijk nauwelijks aan bod kwam.

"Een heel frustrerend toernooi voor mij, want ik begon de eerste twee wedstrijden op de bank en daarna werd me gezegd dat ik in de derde match als diepe spits zou spelen, terwijl ik nog nooit op die positie had gespeeld."





"Het gebrek aan tactische stabiliteit bij de nationale ploeg heeft me veel benadeeld. Ik wisselde vaak van positie en van partners. En in zulke omstandigheden is het moeilijk om automatismen te vinden", betreurde hij.

Eindelijk een groot toernooi als referentie voor Trossard bij de Duivels?

Het is op de linkerflank dat Leandro Trossard uitblinkt bij Arsenal, met acht goals en tien assists in alle competities dit seizoen, terwijl hij lang niet alle wedstrijden speelde. Die linkerflank is bij de Duivels echter het terrein van de onbetwiste Jérémy Doku. Welke rol krijgt de beschermeling van Mikel Arteta dan op het WK?

"We mogen ons niet opsluiten in al te rigide rollen. Het is voor mij bijvoorbeeld niet ideaal om aan de lijn te blijven plakken", legde hij uit, die er de voorkeur aan geeft om vanaf rechts vaker naar binnen te komen. Ik weet dat de voorbije jaren bij de Duivels moeilijk zijn geweest en ik begrijp dat de mensen veel van mij verwachten. Maar het klopt dat ik me wat onbegrepen of onderschat voel wanneer ik met België speel."

"Bij de nationale ploeg is mijn status het afgelopen jaar niet veranderd, maar ik kom wel met veel meer vertrouwen dankzij mijn seizoen bij Arsenal", besloot Leandro Trossard, die blijft steken op elf treffers in vijftig interlands met de Rode Duivels voorlopig.