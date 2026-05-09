Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

De Iraanse voetbalbond heeft bevestigd dat de nationale mannenploeg zal deelnemen aan het WK 2026. Toch heeft het land een tiental eisen aan de gastlanden overgemaakt. Het laatste woord is dus nog niet gezegd.

De deelname van Iran aan het WK 2026, dat van 11 juni tot 19 juli wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is bevestigd... maar blijft omgeven door heel wat diplomatieke spanningen. De Iraanse voetbalbond liet namelijk zaterdag weten dat de mannenselectie wel degelijk aanwezig zal zijn op het toernooi, maar stelt tegelijk een reeks voorwaarden aan de organiserende landen.

Diplomatieke spanningen blijven

Die stellingname komt er in een al gespannen politiek klimaat, zeker na een recent incident: Canada weigerde de voorzitter van de Iraanse bond de toegang tot het land, waardoor hij niet naar het FIFA-Congres kon. De Canadese autoriteiten motiveerden die beslissing met zijn vermeende banden met de Islamitische Revolutionaire Garde, die sinds 2024 als terroristische organisatie is aangemerkt.

In haar verklaring benadrukte de Iraanse bond dat ze wil deelnemen zonder in te boeten aan haar identiteit: ze wil de competitie spelen "zonder afstand te doen van haar overtuigingen, cultuur en principes", en herinnert eraan dat de kwalificatie sportief werd afgedwongen en niet ter discussie kan staan.

Iran wil het WK 2026 spelen, maar stelt voorwaarden

Teheran heeft tegelijk tien eisen aan de organisatoren opgelijst. Daaronder: de garantie op visa voor de volledige delegatie, respect voor de Iraanse vlag en het Iraanse volkslied, en verscherpte veiligheidsmaatregelen in luchthavens, hotels en bij de verplaatsingen naar de stadions.







Politiek reageerden de Verenigde Staten via hun minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die verzekerde dat Iraanse spelers het Amerikaanse grondgebied mogen binnenkomen. Hij verduidelijkte wel dat bepaalde leden van de delegatie geweigerd kunnen worden als ze gelinkt zijn aan de Revolutionaire Garde, die ook door Washington als terroristische organisatie is bestempeld.

Sportief gezien wordt Iran verwacht in Tucson, Arizona, waar het tijdens het toernooi zijn basiskamp zal opslaan. De Iraniërs zitten in groep G, samen met Nieuw-Zeeland, België — dat ze op 21 juni treffen — en Egypte.