Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Iraanse voetbalbond heeft bevestigd dat de nationale mannenploeg zal deelnemen aan het WK 2026. Toch heeft het land een tiental eisen aan de gastlanden overgemaakt. Het laatste woord is dus nog niet gezegd.

De deelname van Iran aan het WK 2026, dat van 11 juni tot 19 juli wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is bevestigd... maar blijft omgeven door heel wat diplomatieke spanningen. De Iraanse voetbalbond liet namelijk zaterdag weten dat de mannenselectie wel degelijk aanwezig zal zijn op het toernooi, maar stelt tegelijk een reeks voorwaarden aan de organiserende landen.

Diplomatieke spanningen blijven

Die stellingname komt er in een al gespannen politiek klimaat, zeker na een recent incident: Canada weigerde de voorzitter van de Iraanse bond de toegang tot het land, waardoor hij niet naar het FIFA-Congres kon. De Canadese autoriteiten motiveerden die beslissing met zijn vermeende banden met de Islamitische Revolutionaire Garde, die sinds 2024 als terroristische organisatie is aangemerkt.

In haar verklaring benadrukte de Iraanse bond dat ze wil deelnemen zonder in te boeten aan haar identiteit: ze wil de competitie spelen "zonder afstand te doen van haar overtuigingen, cultuur en principes", en herinnert eraan dat de kwalificatie sportief werd afgedwongen en niet ter discussie kan staan.

Iran wil het WK 2026 spelen, maar stelt voorwaarden

Teheran heeft tegelijk tien eisen aan de organisatoren opgelijst. Daaronder: de garantie op visa voor de volledige delegatie, respect voor de Iraanse vlag en het Iraanse volkslied, en verscherpte veiligheidsmaatregelen in luchthavens, hotels en bij de verplaatsingen naar de stadions.



Politiek reageerden de Verenigde Staten via hun minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die verzekerde dat Iraanse spelers het Amerikaanse grondgebied mogen binnenkomen. Hij verduidelijkte wel dat bepaalde leden van de delegatie geweigerd kunnen worden als ze gelinkt zijn aan de Revolutionaire Garde, die ook door Washington als terroristische organisatie is bestempeld.

Sportief gezien wordt Iran verwacht in Tucson, Arizona, waar het tijdens het toernooi zijn basiskamp zal opslaan. De Iraniërs zitten in groep G, samen met Nieuw-Zeeland, België — dat ze op 21 juni treffen — en Egypte.

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

