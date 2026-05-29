Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

Noni Madueke heeft een heel goede band met Leandro Trossard. De Engelse winger sprak over de Rode Duivel in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdag.

Deze zaterdag zullen voetbalfans hun ogen richten op de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. De Gunners kunnen hun eerste beker met de grote oren winnen, terwijl de Parijzenaren een historische dubbel kunnen realiseren.

Trossard en Madueke hebben een heel goede band

Enkele dagen voor deze langverwachte wedstrijd werd Noni Madueke door RTL Sports bevraagd over Leandro Trossard. Hij geeft toe dat hun band erg goed is: "Ik ben dol op Leo. Het is bijna een onverwachte klik die we hebben. Ik wist niet of we het zó goed zouden kunnen vinden."

"Het is zeker een interessant figuur. Maar ik ben gek op hem. We lachen, we maken grapjes, we zijn vaak samen", voegde hij eraan toe. "Als speler is hij geweldig om naar te kijken. Hij is beslissend op de grote momenten. Ik heb eerlijk gezegd alleen maar goeds over hem te zeggen. En ik zeg dat niet alleen omdat jullie een Belgische tv-zender zijn. Het is mijn maat."

Leandro Trossard en Noni Madueke kennen elkaar nog geen jaar. De Londenaar sloot zich in juli 2025 aan bij de Gunners, overgekomen van Chelsea, en maakte zo kennis met de hele groep, onder wie Leandro Trossard, met wie hij een heel goede band opbouwde. De Belg is op zijn beurt sinds januari 2023 bij Arsenal, waar hij neerstreek na zijn passage bij Brighton.

Lees ook... Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale›

Beide spelers zouden wel eens sleutelrollen kunnen spelen in deze finale van de Champions League. De aftrap is om 18.00 uur... en niet om 21.00 uur, zaterdagavond in het Ferenc-Puskás Stadion. Voor Leandro Trossard en zijn ploegmaats is het doel duidelijk: Arsenal helpen een van de mooiste bladzijden uit zijn clubgeschiedenis te schrijven.