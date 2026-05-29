Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Kim Clijsters blijft niet alleen een grote tennisliefhebber, maar volgt ook het voetbal nog altijd op de voet. In de podcast *Dubbelspel* sprak de voormalige nummer één van de wereld openhartig over haar bijzondere band met Vincent Kompany, voor wie ze veel bewondering heeft.

De ex-tenniskampioene, momenteel aanwezig op Roland Garros, vertelt dat haar connectie met Kompany al jaren teruggaat. Toen haar vader Lei Clijsters in 2009 overleed, ontving ze van de voormalige Rode Duivel een brief die diepe indruk naliet.

“Vincent heeft de mooiste brief ooit geschreven nadat mijn papa overleden is”, vertelt Clijsters. Ook vandaag houden beiden contact. Clijsters volgt Kompany, tegenwoordig trainer van Bayern München, nog steeds van dichtbij en wisselt geregeld berichten met hem uit.

Kim Clijsters heeft een bijzondere band met Vincent Kompany

“Soms sturen we voiceberichtjes om elkaar succes te wensen of gedachten uit te wisselen”, zegt ze. Vooral de manier waarop Kompany zich profileert als coach en leider maakt indruk op haar. “Als ik hem zie coachen of een persconferentie zie geven, vind ik dat enorm indrukwekkend”, klinkt het.

Clijsters prijst vooral zijn uitstraling en communicatieve kwaliteiten. “Hij weet een hele groep mee te nemen met zijn aanpak en persoonlijkheid. Hij is één van de beste sprekers in zijn vak.”

Volgens de Limburgse schuilt de kracht van Kompany in zijn authenticiteit. “Als Vincent iets zegt, geloof ik dat hij het ook écht meent. Of het nu over voetbal, politiek of iets anders gaat: hij spreekt met veel intelligentie en oprechtheid.” De bewondering is duidelijk groot. “Ik luister heel graag naar hem”, besluit Clijsters.