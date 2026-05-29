Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Carl Hoefkens blijft voorlopig gewoon aan de slag als hoofdtrainer van NAC Breda. De voormalige trainer van onder meer Standard en Club Brugge werd de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar België, maar volgens nu.nl zal hij niet vertrekken uit Breda.

Hoefkens blijft ondanks degradatie bij NAC Breda

Dat is opvallend, want NAC kende een bijzonder moeilijk seizoen en degradeerde uit de Eredivisie. Hoefkens kon de club niet meer redden en kreeg tijdens de laatste weken ook stevige kritiek van de eigen supporters. Toch lijkt de Nederlandse club hem het vertrouwen te willen geven om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie opnieuw te bouwen aan een competitieve ploeg.

Een vertrek leek nochtans niet ondenkbaar. In België werden onder meer OH Leuven en SK Beveren genoemd als mogelijke bestemmingen voor Hoefkens. Beide clubs zoeken naar een nieuwe trainer en keken naar Hoefkens. Vooral zijn ervaring in het Belgische voetbal maakte hem een interessante naam.

Geen Belgische terugkeer voor Hoefkens voorlopig

Voorlopig komt het dus niet tot een terugkeer naar ons land. Hoefkens lijkt bij NAC de kans te krijgen om de sportieve schade recht te zetten. Na een turbulent seizoen, waarin de druk almaar groter werd, wacht hem nu een andere opdracht: de club opnieuw richting Eredivisie loodsen.



Voor NAC is duidelijkheid rond de trainerspositie belangrijk. De degradatie zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de spelerskern, waardoor er deze zomer veel werk op de plank ligt. Met Hoefkens aan het roer kan de club alvast verder bouwen zonder meteen een nieuwe trainer te moeten zoeken. Voor Hoefkens zelf wordt het een belangrijk seizoen. Dat maakt de komende maanden bepalend voor zijn toekomst als trainer.