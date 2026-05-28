Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Carlos Forbs leek bij Ajax stilaan op een mislukt miljoenenproject af te stevenen, maar bij Club Brugge ontplofte de Portugese winger helemaal. Dévy Rigaux, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, heeft nu uitgelegd waarom blauw-zwart ondanks alle twijfels toch vol voor Forbs ging.

De man die jarenlang mee aan de basis lag van de transferstrategie van Club Brugge vertelt in de podcast MIDMID dat de scoutingcel al snel overtuigd was van de kwaliteiten van de flankaanvaller. Niet ondanks zijn moeilijke periode bij Ajax, maar net omdat Brugge ervan overtuigd was dat hij daar verkeerd gebruikt werd.

Verkeerd gebruikt bij Ajax

“Op een bepaald moment kwam onze hoofdscout binnen met het dossier van Carlos Forbs”, vertelt Rigaux. “Hij zei meteen dat er waarschijnlijk veel vragen zouden komen, omdat hij weinig had gespeeld en omdat zijn periode bij Ajax niet succesvol was geweest. Maar intern geloofden we heel sterk dat er veel meer in zat.”

Dat geloof kwam niet uit het niets. Club Brugge keek niet alleen naar de tegenvallende cijfers in Amsterdam, maar vooral naar het volledige profiel van de speler. “Je zag natuurlijk meteen zijn kwaliteiten: snelheid, dribbel, explosiviteit en voorzetten. Hij had bovendien een opleiding genoten bij Manchester City en was voor een enorm bedrag naar Ajax vertrokken. Zo’n profiel verlies je niet zomaar uit het oog.”

Volgens Rigaux zat het probleem vooral in de manier waarop Forbs gebruikt werd. “Wij hadden het gevoel dat hij in Nederland niet op de juiste manier werd uitgespeeld. Daardoor kwam hij nooit volledig tot zijn recht. Wij waren ervan overtuigd dat hij in een andere omgeving wel opnieuw kon renderen.”

Maar Club Brugge keek verder dan alleen de voetballer. Ook de persoonlijkheid van Forbs werd uitgebreid geanalyseerd. “De vraag was vooral: wie is Carlos Forbs als mens? We hebben een lang gesprek gehad met hem en zijn entourage. Hij sprak niet veel, maar alles wat hij zei was heel duidelijk en doordacht.”

Mentaliteit Forbs gaf de doorslag

Wat Rigaux vooral opviel, was dat Forbs geen excuses zocht voor zijn moeilijke passages bij Ajax en Wolverhampton. “Hij keek ook kritisch naar zichzelf. Hij gaf zelf aan dat hij wist dat de volgende stap cruciaal zou worden voor zijn carrière. Dat vond ik belangrijk.”

Club Brugge maakte hem vervolgens duidelijk dat het financieel niet kon concurreren met Premier League-clubs, maar probeerde hem vooral te overtuigen met een sportief project. “Ik heb hem gezegd dat we misschien geen Engelse salarissen konden betalen, maar wel een omgeving konden bieden waarin hij opnieuw kon groeien.”

En dat bleek uiteindelijk de doorslag te geven. “Hij wilde niet wachten op andere aanbiedingen of nog verschillende pistes bekijken. Hij was meteen overtuigd van Club Brugge en wilde zo snel mogelijk tekenen. Dat was voor mij een enorm belangrijk signaal.”

Die keuze draaide uiteindelijk uit op een groot succes. Voor Rigaux is het bovendien opnieuw een dossier dat zijn reputatie als talentenspotter versterkt. Bij Feyenoord zal hij straks proberen datzelfde succesverhaal verder te zetten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Feyenoord

Meer nieuws

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
2
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

18:00
2
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
2
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
1
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

14:40
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
7
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

15:00
9
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
5
Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

14:00
3
'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

13:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
9
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

12:20
1
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
12
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
2
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
1
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
5
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
2
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
6
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

09:20
1
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
2
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
2
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

06:45
8
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
5
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo Andreas2962 Andreas2962 over "Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK Stigo12 Stigo12 over Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos Deno Deno over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" El Malvario El Malvario over La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe JaKu JaKu over Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen' JaKu JaKu over DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract Dirk1897 Dirk1897 over Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved