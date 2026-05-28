Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Carlos Forbs leek bij Ajax stilaan op een mislukt miljoenenproject af te stevenen, maar bij Club Brugge ontplofte de Portugese winger helemaal. Dévy Rigaux, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, heeft nu uitgelegd waarom blauw-zwart ondanks alle twijfels toch vol voor Forbs ging.

De man die jarenlang mee aan de basis lag van de transferstrategie van Club Brugge vertelt in de podcast MIDMID dat de scoutingcel al snel overtuigd was van de kwaliteiten van de flankaanvaller. Niet ondanks zijn moeilijke periode bij Ajax, maar net omdat Brugge ervan overtuigd was dat hij daar verkeerd gebruikt werd.

Verkeerd gebruikt bij Ajax

“Op een bepaald moment kwam onze hoofdscout binnen met het dossier van Carlos Forbs”, vertelt Rigaux. “Hij zei meteen dat er waarschijnlijk veel vragen zouden komen, omdat hij weinig had gespeeld en omdat zijn periode bij Ajax niet succesvol was geweest. Maar intern geloofden we heel sterk dat er veel meer in zat.”

Dat geloof kwam niet uit het niets. Club Brugge keek niet alleen naar de tegenvallende cijfers in Amsterdam, maar vooral naar het volledige profiel van de speler. “Je zag natuurlijk meteen zijn kwaliteiten: snelheid, dribbel, explosiviteit en voorzetten. Hij had bovendien een opleiding genoten bij Manchester City en was voor een enorm bedrag naar Ajax vertrokken. Zo’n profiel verlies je niet zomaar uit het oog.”

Volgens Rigaux zat het probleem vooral in de manier waarop Forbs gebruikt werd. “Wij hadden het gevoel dat hij in Nederland niet op de juiste manier werd uitgespeeld. Daardoor kwam hij nooit volledig tot zijn recht. Wij waren ervan overtuigd dat hij in een andere omgeving wel opnieuw kon renderen.”

Maar Club Brugge keek verder dan alleen de voetballer. Ook de persoonlijkheid van Forbs werd uitgebreid geanalyseerd. “De vraag was vooral: wie is Carlos Forbs als mens? We hebben een lang gesprek gehad met hem en zijn entourage. Hij sprak niet veel, maar alles wat hij zei was heel duidelijk en doordacht.”





Mentaliteit Forbs gaf de doorslag

Wat Rigaux vooral opviel, was dat Forbs geen excuses zocht voor zijn moeilijke passages bij Ajax en Wolverhampton. “Hij keek ook kritisch naar zichzelf. Hij gaf zelf aan dat hij wist dat de volgende stap cruciaal zou worden voor zijn carrière. Dat vond ik belangrijk.”

Club Brugge maakte hem vervolgens duidelijk dat het financieel niet kon concurreren met Premier League-clubs, maar probeerde hem vooral te overtuigen met een sportief project. “Ik heb hem gezegd dat we misschien geen Engelse salarissen konden betalen, maar wel een omgeving konden bieden waarin hij opnieuw kon groeien.”

En dat bleek uiteindelijk de doorslag te geven. “Hij wilde niet wachten op andere aanbiedingen of nog verschillende pistes bekijken. Hij was meteen overtuigd van Club Brugge en wilde zo snel mogelijk tekenen. Dat was voor mij een enorm belangrijk signaal.”

Die keuze draaide uiteindelijk uit op een groot succes. Voor Rigaux is het bovendien opnieuw een dossier dat zijn reputatie als talentenspotter versterkt. Bij Feyenoord zal hij straks proberen datzelfde succesverhaal verder te zetten.