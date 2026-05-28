DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Union SG heeft nu al zijn eerste zomeraanwinst te strikken. De Brusselse club heeft zopas Nikki Havenaar binnengehaald, een Japanse centrale verdediger van Nederlandse afkomst die maar liefst twee meter groot is. De 31-jarige komt over van SV Ried uit de Oostenrijkse eerste klasse.

In België is het seizoen 2025-2026 sinds vorig weekend afgelopen... behalve voor KAA Gent, vijfde in de Champions' Play-offs en KRC Genk, winnaar van de Europe Play-offs. Voor de andere ploegen is het transferwerk echter al begonnen.

Een atypisch profiel, een transfersom onder het miljoen euro

Havenaar werd geboren in Nagoya, waar zijn vader Dido Havenaar aan de slag was als keeperstrainer bij de club uit de stad, een rol die hij later ook bij de Japanse nationale ploeg opnam. De voormalige doelman, afkomstig uit Hazerswoude-Dorp nabij Den Haag, verliet ADO Den Haag in 1986 voor SC Mazda en is sindsdien in Japan blijven wonen.

Nikki Havenaar kwam uit voor Japan bij de beloften, maar werd nooit opgeroepen voor de A-ploeg. Hij werd opgeleid in Japan en speelde ook in Zwitserland. De stevige verdediger van twee meter komt naar het Dudenpark voor een transfersom van om en bij de 500.000 euro. Hij tekende voor drie seizoenen bij de Brusselaars.

"Nikki Havenaar is onze eerste zomertransfer. De 31-jarige Japanner met Nederlandse afkomst komt over van het Oostenrijkse SV Ried en tekent een contract tot 2029 in het Dudenpark. Nikki Havenaar (31) is van Nederlandse afkomst maar werd geboren en groeide op in Japan."

"Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Nagoya Grampus en maakte daar ook zijn profdebuut. In 2016 trok Havenaar naar Europa en tekende hij bij het Oostenrijkse SV Horn. Na passages in Zwitserland belandde hij in 2023 opnieuw in Oostenrijk bij SV Ried. Nu maakt hij op 31-jarige leeftijd de overstap naar Union. Welkom, Nikki!", aldus Union SG in een persbericht op de eigen webstek.

