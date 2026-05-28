Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Berchem Sport is allerminst tevreden met de voorlopige reeksindeling in derde afdeling VV A. De Antwerpse club dreigt volgend seizoen vooral richting West-Vlaanderen te moeten reizen.

Berchem Sport ziet verre verplaatsingen niet zitten

De bekendmaking van de voorlopige reeksindelingen door Voetbal Vlaanderen zorgde meteen voor frustratie bij Berchem Sport. In plaats van derby’s en kortere verplaatsingen richting Kempen, werd de club ondergebracht in een reeks met heel wat West-Vlaamse ploegen.

“Ik heb het reeksvoorstel al even bekeken en blij word ik daar niet van”, reageerde trainer Ewen Verheyden bij Gazet van Antwerpen. Vooral de impact op de supporters baart hem zorgen.

“Voor de meeste verplaatsingen zit je een uur tot anderhalf uur in de bus”, klinkt het. “Iedereen weet dat Berchem zowel uit als thuis veel fans op de been brengt.”

Volgens Verheyden is er een groot verschil tussen verplaatsingen naar clubs uit de Kempen en trips richting de kust of de Westhoek. Berchem overweegt daarom intern nog mogelijke stappen.
City Pirates wil derby absoluut behouden

Ook City Pirates kwam in dezelfde reeks terecht en kijkt met gemengde gevoelens naar de indeling. De club is vooral blij dat de derby tegen Berchem behouden blijft.

“Omdat je weet dat dat de match van het jaar gaat zijn”, zegt trainer Kevin Van Haesendonck. “Zowel sportief als financieel is dat de wedstrijd waar het meest naar uitgekeken wordt.”

Toch beseft ook City Pirates dat de vele verre verplaatsingen gevolgen kunnen hebben voor supportersaantallen en inkomsten. “Je gaat sowieso minder bezoekende supporters ontvangen bij thuismatchen”, aldus Van Haesendonck.

Overzicht van de reeksen

In 3de afdeling VV B zitten vooral Limburgse, Antwerpse en Vlaams-Brabantse clubs samengebracht. Daardoor missen Berchem Sport en City Pirates heel wat regionale affiches.

3de afdeling VV A: Berchem Sport, KSC Blankenberge, KCVV Elewijt, KVK Westhoek, KWS Club Lauwe, City Pirates, Sint-Denijssport, Zwevegem Sport, KVE Drongen, Eendracht Elene-Grotenberge, KSV Rumbeke, Erpe-Mere United, Olsa Brakel, KFC Wambeek-Ternat, Avanti Stekene, FC Gullegem.

3de afdeling VV B: KFC Turnhout, Wezel Sport, Sint-Lenaarts, Lommel SK U23, FC Averbode-Testelt-Okselaar, ASV Geel, Esperanza Pelt, Lille United, Schoonbeek-Bilzen, Achel VV, Berg en Dal VV, KAC Betekom, Nieuwmoer FC, OHR Huldenberg, GSB Breek-Beek, Zepperen-Brustem en VK Linden.

