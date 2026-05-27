📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

RSC Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdcoach en daarbij is nu een opvallende naam opgedoken. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri staat ook Oscar Garcia op het lijstje van paars-wit.

Oscar Garcia duikt op bij Anderlecht

Volgens Tavolieri is Garcia één van de trainers die momenteel wordt geanalyseerd door Anderlecht. “Oscar Garcia is opgedoken op de lijst van trainers die RSCA viseert”, klinkt het. De screening gebeurt mee onder leiding van Antoine Sibierski.

Daarnaast meldt Tavolieri ook dat Jeremy Taravel openstaat om verder te werken bij Anderlecht, zelfs in een andere rol binnen de technische staf.

Met Garcia zou Anderlecht opnieuw kiezen voor een trainer met internationale ervaring. De Spanjaard werkte eerder in onder meer Spanje, Frankrijk, Israël en Nederland.

Moeilijke passage bij OH Leuven

Belgische voetbalfans herinneren zich Garcia vooral van zijn korte periode bij Oud-Heverlee Leuven. Daar werd hij uiteindelijk aan de kant geschoven na weinig flatterende uitspraken over één van zijn eigen spelers.

Die communicatie zorgde intern voor de nodige spanningen en betekende mee het einde van zijn avontuur bij OHL. Sportief slaagde Garcia er bovendien niet in om de Leuvenaars echt stabieler te maken in de competitie.





Daardoor roept zijn mogelijke komst naar Anderlecht nu al vragen op bij supporters. Zeker omdat paars-wit na een woelig seizoen vooral op zoek lijkt naar stabiliteit en rust.

Van Jong Ajax naar de A-ploeg

Garcia kwam bij Ajax uit, waar hij aanvankelijk aan de slag ging als trainer van de beloftenploeg. Door de sportieve problemen bij Ajax schoof hij later door naar de A-kern.

Ondanks een nog lopend contract lijkt het echter zo goed als zeker dat Garcia volgend seizoen geen hoofdtrainer meer zal zijn van het eerste elftal in Amsterdam. Ajax wil opnieuw een andere koers varen na een teleurstellend seizoen.

Verdeelde reacties bij Anderlecht?

De mogelijke piste-Garcia zorgt nu al voor gemengde reacties. De Spanjaard staat bekend als een coach met een duidelijke voetbalvisie, maar ook als iemand die geregeld voor onrust zorgt.

De vraag is dan ook of de fans van Anderlecht enthousiast zouden reageren op zijn komst. Zeker na enkele seizoenen vol wissels op de trainersbank blijft de druk in Brussel bijzonder groot.