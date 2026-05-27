📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

Sporting Hasselt blijft bouwen aan zijn kern voor het komende seizoen in de Challenger Pro League. De Limburgers maakten de komst van Javan Ngoyi officieel bekend. De 24-jarige aanvaller komt over van Dessel Sport en tekende een contract voor één seizoen.

Nieuwe spits voor Sporting Hasselt

Sporting Hasselt realiseerde met Ngoyi zijn tweede inkomende transfer van de zomer. De Congolese Belg moet voor extra snelheid, diepgang en aanvallende dreiging zorgen in het elftal.

Bij Dessel Sport werkte Ngoyi een sterk seizoen af. De aanvaller was er goed voor acht doelpunten en zes assists. Daarmee groeide hij uit tot een van de opvallendste offensieve spelers in eerste nationale.

Met zijn rendement hoopt Sporting Hasselt extra scorend vermogen binnen te halen richting het nieuwe seizoen op profniveau.

Sterke cijfers bij Dessel

Ngoyi maakte indruk met zijn combinatie van snelheid en werkkracht. Vooral in de omschakeling bleek hij vaak beslissend voor Dessel Sport.

De aanvaller speelde een belangrijke rol in het aanvalsspel van de Kempenaars en verzamelde in totaal veertien beslissende acties via goals en assists. Daardoor wekte hij belangstelling van verschillende clubs, maar Sporting Hasselt wist hem uiteindelijk te overtuigen. De Limburgse club ziet in Ngoyi een speler met groeimarge, die klaar lijkt voor een stap hogerop.





Overzicht van zijn carrière

Voor zijn periode bij Dessel Sport verzamelde Ngoyi al ervaring bij verschillende Belgische clubs. Zo was hij eerder actief bij Rupel Boom FC, Olympic Charleroi, SK Londerzeel en Union SG.

Doorheen die passages bouwde hij een reputatie op als een snelle en agressieve aanvaller die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan. Met zijn overstap naar Sporting Hasselt krijgt hij nu voor het eerst de kans om zich op een hoger professioneel niveau te tonen.

Promotie en licentieperikelen

Sporting Hasselt beleefde een historisch seizoen met de promotie naar de Challenger Pro League. Toch verliep de voorbereiding op die stap niet zonder problemen.

De club kreeg aanvankelijk te maken met onzekerheid rond de proflicentie. Dat zorgde tijdelijk voor twijfels over de deelname aan het profvoetbal. Uiteindelijk werden de administratieve problemen opgelost en kreeg Sporting Hasselt alsnog groen licht.

Daardoor kan de club zich nu volledig richten op de sportieve voorbereiding. Met transfers zoals die van Ngoyi wil Sporting Hasselt zich wapenen voor een uitdagend seizoen in de Challenger Pro League.