Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Het Pro League-seizoen is nog maar net afgelopen — en voor Genk en KAA Gent zelfs nog niet helemaal — of het programma voor de voorbereiding krijgt al vorm. Bij Standard staan al verschillende oefenwedstrijden op de planning en daar is nu een nieuwe affiche aan toegevoegd. En niet de minste.

Op het einde van dit seizoen kan Sclessin mogelijk nog mooi volk ontvangen dankzij de oefenwedstrijd tussen Denemarken en de Democratische Republiek Congo. Als die match doorgaat (de Congolezen moeten door de ebola-uitbraak in eigen land in isolatie blijven) wordt het een interessante affiche tussen de Leopards, die zich net hebben geplaatst voor het WK, en het Denemarken van Brian Riemer, dat ondanks zijn mislukte kwalificatiecampagne een vaste waarde blijft in het Europese voetbal.

Daarna wordt de blik op Standard gericht. Zoals elke zomer beginnen de Rouches met een reeks oefenwedstrijden buitenshuis. Maar er zal ook een voorbereidingswedstrijd op Sclessin plaatsvinden. En in dit geval mag je zelfs spreken van een echte galawedstrijd. Zoals Le Soir schrijft, komt Juventus naar de Vurige Stede voor een oefenpot. De precieze datum van die affiche is voorlopig nog niet bekend.

Niet de eerste oefenwedstrijd

Beide ploegen stonden in december 2022 al eens tegenover elkaar in een oefenwedstrijd, tijdens de winterstage. Die partij eindigde op 1-1. De Rouches van Ronny Deila kwamen toen zelfs op voorsprong na een owngoal van Danilo, uitgelokt door Stipe Perica. De Oude Dame maakte in de tweede helft gelijk via een strafschop, veroorzaakt door Noë Dussenne. Laat ons voor de Luikse supporters hopen dat Juventus, ook al speelt het in zwart-wit, bij een eventuele zege geen vlag komt planten.

Naast die affiche zijn ook al andere oefenwedstrijden tegen amateurclubs bevestigd. Standard neemt het onder meer op tegen Aubel op 1 juli en Verlaine op 4 juli.