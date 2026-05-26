Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Het seizoen zit erop voor Union SG. En dus is de vraag eens te meer wat er zal gebeuren naar volgend seizoen toe. Voor veel spelers zit het er mogelijk op, voor anderen wordt nog een oplossing gezocht. Veel onduidelijkheid dus ook voor de supporters.

Heel wat spelers zouden Union SG deze zomer wel eens kunnen verlaten. Sommigen kunnen zeker een stap hogerop maken, al is het ook mogelijk dat ze nog een jaartje in Brussel blijven om te blijven strijden voor nieuwe prijzen in ons land.

Anouar Ait El Hadj heeft na twee jaar bij Union SG alvast een duidelijk statement gemaakt. Na twee seizoenen bij Union SG, waarin hij alles won en zich steeds meer in de basis vestigde, voelt Ait El Hadj zich klaar voor de volgende stap.

El Hadj klaar voor stap hogerop

"Ik ben er klaar voor en ik wil een nieuwe uitdaging. Ik ben al lang in België. Maar als ik moet blijven, blijf ik en geef ik alles voor Union. Maar het doel is om te vertrekken en te kijken wat er verder op mijn pad komt", aldus de speler daarover.

"Als dit mijn laatste wedstrijd zou zijn geweest, wil ik iedereen bedanken voor alles. Union, de supporters. In goede en slechte tijden waren ze er altijd. De hele club heeft me echt een boost gegeven. Het was een geweldig hoofdstuk, de beste beslissing uit mijn carrière."

Ook voor Kevin Mac Allister kan het einde verhaal zijn bij Union SG

"Bij Union blijven is zeker een optie voor mij. Hier speel ik, kan ik laten zien wat ik kan en heb ik het respect van iedereen: teamgenoten, management, fans. Ik weet niet wat de toekomst brengt, dat klopt. Maar het zal heel moeilijk voor me zijn om een ​​andere club zoals Union te vinden."





Kevin Mac Allister weegt de voor- en nadelen af. Geeft het winnen van alles en het meemaken van de Champions League niet het gevoel dat hij 'zijn carrière heeft afgerond' en dat hij ergens anders moet tekenen om de volgende stap te zetten? "Dat moet gewoon het doel van de club zijn, seizoen na seizoen. Meedoen aan het WK met mijn broer zou een droom zijn," meent hij nog. En daarna zien we wel wat de toekomst brengt?