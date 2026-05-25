Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Hoewel er nog één wedstrijd te spelen is met de barragewedstrijd tussen KRC Genk op bezoek bij KAA Gent, is het seizoen voor iedereen praktisch voorbij. En dus is het tijd voor de eerste evaluaties, ook vanuit het perspectief van de scheidsrechters.

Voor zijn laatste optreden van dit seizoen in de wekelijkse rubriek Under Review gaf Jonathan Lardot een algemene beoordeling van het Belgische scheidsrechterslandschap. De voormalige scheidsrechter, die nu voor het tweede jaar aan het hoofd staat van de scheidsrechtersafdeling, is van mening dat er de afgelopen maanden verbeteringen te zien waren.

"De algemene beoordeling is zeer positief. Er zijn slechts twee incidenten die me dwarszitten: de penalty die Union SG had moeten tegen krijgen voor de tackle van Kevin Mac Allister op een speler van Sint-Truiden in de eerste wedstrijd en de tweede gele kaart voor Etienne Camara tegen Westerlo."

STVV en Charleroi toonden onbegrip tijdens de play-offs

Beide incidenten leidden tot controverse: STVV (en Club Brugge, als directe rivaal van Union in het klassement) protesteerde fel en meende recht te hebben op een duidelijke penalty voor de fout van MacAllister.

Ook in Charleroi ontstond er onbegrip toen Camara zijn tweede gele kaart kreeg voor een ongeoorloofde woordenwisseling met de scheidsrechter, aangezien alleen de aanvoerder de beslissingen van de scheidsrechter mag bespreken.

Jonathan Lardot geeft toe dat er fouten zijn gemaakt

"Dit zijn punten waar we echt aan moeten werken. Je zou het blunders kunnen noemen: als scheidsrechters zijn we soms te gefocust op de technische aspecten en vergeten we de bredere context. Daar moeten we aan werken, want dat bepaalt uiteindelijk het imago van de scheidsrechters," geeft Jonathan Lardot toe.





De voorzitter van de Belgische scheidsrechtersbond sluit af met een mogelijke oplossing: "Hiervoor kunnen we werken aan de VAR, zowel op het niveau van de besluitvormingsprocessen als aan het begrip van de interventie door de toeschouwers." Misschien komt er binnen afzienbare tijd een manier waarop er betere communicatie komt van de beslissingen van de arbitrage, eventueel tijdens de wedstrijden? Om in de gaten te houden ...