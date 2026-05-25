Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Stan Braem stond ooit op de loonlijst van Zulte Waregem, maar maakte dit seizoen furore bij FC Knokke. De aanvaller scoorde er 21 doelpunten en werd zo topscorer in Eerste Afdeling VV. Braem, die naar Roeselare verhuist, verklaart zijn succes.

FC Knokke beëindigde het seizoen als tweede in Eerste Afdeling VV. Het behaalde 61 punten en won 19 van zijn 30 matchen in de competitie. Stan Braem blikt tevreden terug.

Een moeilijke start voor FC Knokke

"Lastig, maar goed", beschrijft de spits zijn gevoel bij Het Laatste Nieuws. "Na een moeilijke start kwam het uiteindelijk toch goed. Toen we na zeven matchen op plaats twaalf stonden, zijn we anders beginnen spelen: zonder echte flankaanvallers en met twee echte spitsen."

"Met Fousseni Ouro-Sama in mijn buurt werd het voor mij leuker voetballen", vindt Braem. "Zo hoefde ik niet altijd met de rug naar doel te staan, want dat is niet mijn sterkste punt."

Braem stopte met twijfelen

Braem is een goalgetter die niet veel kansen nodig heeft. Wat is zijn geheim? "Ik heb lang in zaal gevoetbald", vertelt hij. "Dat heeft me op de korte ruimte zeker geholpen. Je moet ook kijken naar wie aan de bal is. Voorzetten van Bruce Deuwel komen in de lucht, die van Lars Cooman zijn scherp. Intuïtie helpt mij om op de juiste plaats op te duiken."

"Stop met nadenken in de grote rechthoek", kreeg ik ooit als advies", gaat hij verder. "Als je begint na te denken, twijfel je. Dat doe ik niet meer. Zo maak ik vaak de juiste keuze."





Braem trekt naar Roeselare

Braem speelde in het verleden onder meer voor Lokeren-Temse en Zulte Waregem. Voor de Waaslanders trof hij volgens Transfermarkt 17 keer raak, voor Essevee 2 keer. FC Knokke heeft met Ruud Vormer een nieuwe coach, maar Braem zal niet onder de Nederlander spelen.

Hij trekt namelijk naar reeksgenoot Roeselare. Die club eindigde maar net achter Knokke, op de derde plaats. Braem moet er de nieuwe aanvalsleider worden en – net zoals bij Knokke – voor de goals zorgen. In de badplaats klokt hij af op 40 goals in 60 duels.