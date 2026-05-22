📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

Duitsland trekt met opvallend veel Bundesliga-spelers naar het WK. Terwijl bondscoach Julian Nagelsmann vooral vertrouwt op eigen competitievoetbal, halen de Rode Duivels hun selectie grotendeels uit buitenlandse topcompetities. Het verschil zegt veel over beide voetbalculturen.

Duitsland kiest massaal voor Bundesliga

Julian Nagelsmann maakte donderdag zijn 26-koppige WK-selectie bekend. De opvallendste naam is zonder twijfel Manuel Neuer. De 40-jarige doelman keert verrassend terug bij Die Mannschaft, nadat hij na het EK 2024 afscheid had genomen van het nationale elftal.

Ondanks zijn leeftijd bleef Neuer imponeren bij Bayern München en dat overtuigde Nagelsmann om opnieuw een beroep op hem te doen. Die Mannschaft kiest daarmee niet alleen voor ervaring, maar ook voor vertrouwde kwaliteit op het hoogste niveau.

Verder bevat de selectie weinig verrassingen. Grote namen als Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala en Florian Wirtz vormen de ruggengraat van het team. Opvallender is echter waar die spelers actief zijn. Liefst 20 van de 26 Duitse internationals spelen in de Bundesliga.

Dat is een enorm contrast met België. Bij de Rode Duivels komen slechts drie spelers uit de eigen competitie: Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys van Club Brugge. De overige internationals zijn verspreid over heel Europa.

Rode Duivels vooral actief in buitenlandse topcompetities

De Belgische selectie toont duidelijk hoe sterk de exportpositie van het Belgische voetbal is geworden. Van de 26 geselecteerde Rode Duivels spelen liefst twintig spelers in de vijf grootste Europese competities. De verdeling oogt als volgt: Premier League: 7 spelers, Serie A: 5 spelers

Ligue 1: 5 spelers, La Liga: 2 spelers en Bundesliga: 1 speler, naast ook spelers in Portugal en Schotland. België levert dus vooral spelers af aan buitenlandse topclubs, terwijl Duitsland zijn internationals grotendeels in eigen land houdt.





Dat verschil heeft meerdere verklaringen. Belgische topclubs fungeren vaak als opleidingsploegen voor grotere competities. Zodra spelers doorbreken, volgt meestal snel een transfer naar Engeland, Italië of Frankrijk. Duitsland kent een ander model: de Bundesliga behoort zelf tot de absolute wereldtop en kan haar beste spelers financieel én sportief langer houden.

Dat zie je ook aan clubs als Bayern München, Bayer Leverkusen, Dortmund en Leipzig, die jaarlijks meestrijden in de Champions League. Voor Duitse internationals is een buitenlandse transfer daardoor minder noodzakelijk om op topniveau te spelen.

Geen zwakte, maar net een kracht van Duitsland

Het hoge aantal Bundesliga-spelers betekent dus niet dat Duitsland minder kwaliteit heeft. Integendeel zelfs. Het toont vooral hoe sterk en competitief de eigen competitie is geworden.

De Bundesliga combineert financiële slagkracht met intense concurrentie, moderne infrastructuur en een sterke jeugdopleiding. Bovendien krijgen jonge spelers er sneller kansen dan in sommige andere topcompetities. Talenten als Musiala, Wirtz en Schlotterbeck konden zich daardoor in eigen land ontwikkelen tot wereldtoppers.

Toch blijft er één duidelijke zorg voor Duitsland: het gebrek aan absolute wereldklasse in de aanval. Namen als Deniz Undav, Kai Havertz en Nick Woltemade hebben minder internationale uitstraling dan vroegere Duitse topspitsen zoals Miroslav Klose, Rudi Völler of Thomas Müller.

Duitsland in Groep F op het WK

Undav werkte zich wel sterk in de kijker met 25 doelpunten bij Stuttgart. De voormalige spits van Union verdiende zo zijn plaats in de WK-kern. Maar het gevoel leeft dat Duitsland vandaag meer creativiteit en controle heeft dan pure efficiëntie voor doel.

Op het komende WK komt Duitsland uit in Groep F. Daarin neemt het het op tegen Mexico, Zuid-Korea en Ghana. Op papier lijkt Duitsland favoriet voor groepswinst, al blijft het opletten voor traditioneel lastige tegenstanders als Zuid-Korea en Mexico.