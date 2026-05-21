Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Nicolò Tresoldi zit niet bij de Duitse selectie voor het WK 2026. Bondscoach Julian Nagelsmann legde uit waarom hij hem niet heeft opgeroepen.

Duitsland heeft donderdag zijn selectie bekendgemaakt voor het WK 2026, dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij de geselecteerde spelers zit onder meer Deniz Undav, die tussen 2020 en 2022 nog voor Union SG speelde.

Verder werd er geen enkele speler opgenomen die een verleden heeft in België of momenteel in ons land actief is. Nicolò Tresoldi was een van de spelers die mocht hopen op een selectie, maar uiteindelijk haalde hij de lijst niet, ondanks zijn sterke prestaties bij Club Brugge.

Voor Julian Nagelsmann was dat geen eenvoudige keuze, zo legde hij uit op zijn persconferentie. “Nicolò Tresoldi was heel, heel dicht bij een plaats in de ploeg. Hij is geen klassieke targetspits, maar wel een klassieke aanvaller. Hij zat er bijzonder dicht bij, maar uiteindelijk is hij niet geselecteerd omdat we dan iemand anders hadden moeten thuislaten. Dat is niet makkelijk.”

Nicolò Tresoldi is een van de sterkhouders van het seizoen bij Club Brugge, dat meer dan ooit op weg lijkt naar de titel. De Bruggelingen kunnen donderdagavond zelfs kampioen worden na de wedstrijd tegen KV Mechelen. Dit seizoen speelde de Duitser al 56 wedstrijden in alle competities. Daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 7 assists.

Duitsland wil wereldkampioen worden

Julian Nagelsmann sprak ook over de ambitie van Duitsland op het WK. “Mijn eerdere uitspraak blijft gelden. Ik heb al meermaals herhaald dat we wereldkampioen willen worden. Voor mij is er een verschil tussen dat willen en zeggen dat we het zullen doen. Elke speler heeft de plicht om dat op het veld te tonen.”