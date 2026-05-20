Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

Hans Vanaken pakt deze week wellicht zijn zevende landstitel bij Club Brugge. Tijd voor vakantie zal er daarna niet zijn voor Vanaken, want over minder dan een maand gaat het WK al van start.

Met twee doelpunten tegen Union heeft Hans Vanaken zijn Club Brugge heel dicht bij een 20ste landstitel gebracht, hij zal daar al zeven van op zijn naam staan hebben. In de geschiedenis van Club Brugge is Vanaken al lang een icoon.

Al jaren is Vanaken een van de topspelers van de Belgische competitie, maar bij de Rode Duivels heeft hij nog altijd maar 32 caps op zijn naam staan. Negen van die caps verzamelde hij onder bondscoach Rudi Garcia.

Krijgt Vanaken eerste kans op een WK?

Sinds de Fransman zo'n anderhalf jaar geleden werd aangesteld als bondscoach, krijgt Vanaken ook meer kansen. En dat zal wellicht straks ook het geval zijn op het WK, waar Vanaken zijn debuut kan maken.

Op een groot toernooi heeft Vanaken nog maar één minuut gespeeld, op het EK in 2021 mocht hij heel kort tegen Finland invallen. In 2022 ging Vanaken mee naar Qatar voor het WK, maar hij kwam niet in actie. Op het EK twee jaar geleden was Vanaken er niet bij.

Garcia koos vaak voor Vanaken in WK-kwalificatie

Nu lijkt de bondscoach niet om Vanaken niet heen te kunnen op het WK. De concurrentie op het middenveld is en blijft groot en het zal van de tegenstander afhangen, maar Vanaken is zeker compatibel met Kevin De Bruyne.





Of Vanaken ook mag rekenen op een basisplaats op het WK, zal al duidelijk worden in de oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië begin juni. In de kwalificatie mocht Vanaken alvast vijf op acht keer starten.

Op zijn 33ste is het voor Vanaken ook nu of nooit om eens op een groot toernooi een rol te kunnen spelen voor de Rode Duivels. En wellicht denkt bondscoach Rudi Garcia er ook zo over.