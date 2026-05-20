Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Na een woelige week bij Royal Antwerp FC heeft interim-coach Faris Haroun zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer niet verloren. Antwerp hield KRC Genk op een 0-0-gelijkspel en tankte daarmee vertrouwen richting de slotspeeldag.

Antwerp grijpt in met ontslag van Oosting

De clubleiding van Antwerp besloot deze week om afscheid te nemen van trainer Joseph Oosting. Na tegenvallende resultaten moest de Nederlander vertrekken en kreeg assistent Faris Haroun voorlopig de leiding over de A-kern.

Voor Haroun betekende het meteen een moeilijke opdracht, want een verplaatsing naar Genk stond op het programma. De Limburgers hadden de punten broodnodig in de strijd om Europees voetbal, maar Antwerp hield stand en sleepte een punt uit de brand.

Haroun tevreden over mentaliteit van zijn ploeg

Na afloop was Haroun vooral trots op de ingesteldheid van zijn spelers. “Ik geloofde in de ploeg die ik op het veld had gezet. Zij stonden daar omdat ze kwaliteiten hebben en dat hebben ze vandaag getoond”, vertelde hij aan Sporza. Volgens de interim-coach lag de nadruk niet alleen op het resultaat, maar vooral op de collectieve inzet.

Antwerp kwam zelf ook enkele keren gevaarlijk opzetten via snelle counters, al ontbrak het aan efficiëntie in de laatste fase. “Alleen was de laatste pass of de beslissing niet goed”, gaf Haroun toe. Toch zag hij vooral een ploeg die opnieuw bereid was om voor elkaar te werken, iets wat hij cruciaal vond na de trainerswissel.

Ook doelman Taishi Nozawa kreeg lof van zijn coach. Met verschillende reddingen hield hij Genk van een overwinning. Haroun benadrukte dat de tussenkomsten van Nozawa vertrouwen gaven aan de hele ploeg.



Laatste thuismatch op de Bosuil wacht

Voor Antwerp rest nu nog één wedstrijd dit seizoen: een thuismatch tegen KVC Westerlo. Haroun kijkt alvast uit naar dat duel op de Bosuil. “Nu gaan we nog één keer de Bosuil in vuur en vlam proberen zetten”, klonk het strijdvaardig.

De komende dagen zal ook duidelijk worden of Haroun langer aan boord blijft of dat Antwerp op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.