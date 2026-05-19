Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Antoine Sibierski is aan een loodzware opdracht begonnen. De Fransman moet RSC Anderlecht opnieuw voor de prijzen laten spelen. Hij is ondertussen de achtste in de rij. Krijgt hij wel de middelen én de tijd om paars-wit te laten aanknopen met de geschiedenis?

Het palmares van RSC Anderlecht spreekt voor zich. 34 Belgische landstitels, 9 Belgische bekers, 13 Belgische Supercups, 2 Europabekers II, 1 UEFA Cup én 2 Europese Supercups. Op geschiedkundig vlak steekt RSC Anderlecht er met kop en schouders bovenuit. Marc Coucke dacht in 2017 dan ook dat hij een extra prijzenkast mocht gaan kiezen om de vele prijzen in te bewaren.

In realiteit is het anders uitgedraaid voor Coucke. De eigenaar van Anderlecht wacht nog steeds op zijn eerste prijs sinds de overname. Club Brugge en Union SG hebben de scepter de voorbije seizoenen overgenomen. We durven vandaag zelfs niet schrijven dat Anderlecht vervolgens op de derde plaats in de pikorde komt.

De achtste (!) technisch directeur onder het bewind van Marc Coucke

We schreven hierboven dat Coucke nog steeds wacht op zijn eerste prijs sinds zijn overstap van KV Oostende naar de hoofdstad. Meer zelfs: de eigenaar wacht zelfs nog steeds op stabiliteit. Sinds 2017 zijn paleisrevoluties schering en inslag in het Lotto Park. Om een idee te geven: Antoine Sibierski is de achtste technisch directeur sinds de komst van Coucke.

Ter vergelijking: in het vorige tijdperk stond Herman Van Holsbeeck - hij was meteen ook TD nummer één onder Coucke - sinds 2003 onafgebroken aan de leiding van het sportieve departement. Zijn voorganger? Ene Michel Verschueren met een staat van dienst van… 23 jaar. Er is véél gezegd en geschreven over het beleid van voorgenoemde heren, maar er werden wél prijzen gewonnen.







De voorbije seizoenen ontbrak het net aan stabiliteit op die héél belangrijke stoel. Prijzen worden op het veld gewonnen door de spelers. Maar een TD is wél verantwoordelijk voor het halen van de juiste spelers, voor het bepalen van een filosofie en… om ervoor te zorgen dat zo'n paleisrevolutie helemaal niet nodig is.

We lijsten de heren op die onder Coucke de scepter hebben gezwaaid. Na Van Holsbeeck zaten achtereenvolgens Luc Devroe, Michael Verschueren, Frank Arnesen, Peter Verbeke, Jesper Fredberg en Olivier Renard op de stoel. Sibierski is zoals hierboven aangehaald nummer acht in de rij.

Krijgt Antoine Sibierski de tijd én de middelen om het tij (eindelijk) te keren?

Kan de Fransman eindelijk het tij keren? De paars-witte aanhang hoopt alvast van wel. De vraag die eigenlijk moet gesteld worden is de volgende: krijgt de Fransman ook effectief de tijd én de middelen om het tij te keren? Zonder die twee cruciale componenten verwachten we geen heropleving van de Belgische recordkampioen.

Sibierski zal alleszins geen tijd hebben om deze zomer een uitgebreide vakantie te nemen. De Fransman moet vooreerst op zoek naar een nieuwe coach én tegelijkertijd de kleedkamer opkuisen. Vervolgens dient zich een tweede luik van de opdracht aan: een nieuwe ploeg bouwen. Met tijd en middelen… hopen wij voor hem. De tijd - wat een woordkeuze... - zal raad brengen.