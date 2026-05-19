Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

De onrust bij de achterban van Anderlecht is allesbehalve gaan liggen na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Integendeel: wat zich de voorbije weken al aankondigde, is intussen uitgegroeid tot een structureel probleem. De breuk tussen supporters en bestuur is groter dan ooit.

Dat begon al in het stadion. Mauves Army en South Leaders, traditioneel de motor van de sfeer in het Lotto Park, besloten om geen steun meer te leveren. Een stil protest dat harder binnenkomt dan eender welk spandoek. Maar onder de oppervlakte broeit het nog meer. De harde kern - lees BCS - is bijzonder kwaad en overweegt verdere acties. Hun mikpunt? Eigenaar Marc Coucke.

Geen stabiliteit onder Marc Coucke

Opvallend: Michael Verschueren moest voor de wedstrijd al in gesprek met de beruchte BCS-groep om de gemoederen te bedaren. Zijn boodschap was duidelijk: Europees voetbal is cruciaal voor de toekomst van de club. Dat argument sloeg aan, al was er nog een andere factor die hielp: de afwezigheid van Marc Coucke.

De eigenaar ligt al geruime tijd onder vuur en dat sentiment is alleen maar toegenomen. Sinds zijn overname in 2018 slaagde Anderlecht er niet meer in om een prijs te pakken. Wat volgde, was een periode van constante wissels op alle niveaus: trainers, sportieve directeurs, beleidsmensen. Stabiliteit werd ingeruild voor chaos.

Voor veel supporters is de conclusie dan ook hard: onder Coucke is Anderlecht afgegleden. Van een topclub met duidelijke structuur naar een organisatie die elk seizoen opnieuw moet herbeginnen. Het vertrouwen in de eigenaar is zo goed als volledig verdwenen.

Geen financiële slagkracht meer

Daar komt nog een financieel spanningsveld bovenop. Binnen de fanbasis leeft sterk het gevoel dat er een nieuwe kapitaalsinjectie nodig is om competitief te blijven. Maar Coucke lijkt niet van plan om opnieuw diep in de buidel te tasten. Hij investeerde al miljoenen en wil het model nu duurzamer maken. Begrijpelijk vanuit zakelijk standpunt, maar moeilijk verteerbaar voor een achterban die resultaten eist.





Het gevolg: een patstelling. Supporters willen ambitie en middelen, de eigenaar wil stabiliteit en zelfredzaamheid. Twee visies die vandaag lijnrecht tegenover elkaar staan.

Ondertussen wordt de sportieve realiteit er niet rooskleuriger op. Terwijl Club Brugge en Union Saint-Gilloise zich financieel en sportief verder loswrikken – mede dankzij Champions League-inkomsten en sterke transferpolitiek – blijft Anderlecht ter plaatse trappelen. De meerwaarde op transfers blijft beperkt, en dat is net wat de club nodig heeft om opnieuw te kunnen groeien.

De komende zomer wordt dan ook cruciaal. Met Antoine Sibierski staat er een nieuwe sportieve man aan het roer, maar de opdracht is loodzwaar. Hij moet de kern afslanken, versterken én tegelijkertijd financiële ruimte creëren via uitgaande transfers.

Beste spelers moeten verkocht worden

En daar wringt het schoentje opnieuw. Want net de spelers die nog enige waarde vertegenwoordigen, dreigen te vertrekken. Nathan De Cat lijkt bijna onvermijdelijk verkocht te worden. Ook Mihajlo Cvetkovic en Nathan Saliba staan op de radar van andere clubs. Ironisch genoeg zijn dat net de spelers die dit seizoen nog voor houvast zorgden.

Het typeert de vicieuze cirkel waarin Anderlecht zich bevindt: om vooruit te geraken, moet het zijn beste pionnen verkopen. Maar daardoor wordt de sportieve basis opnieuw uitgehold.

De vraag is dan ook niet alleen hoe Anderlecht zich sportief zal herpakken, maar vooral hoe het de band met zijn achterban kan herstellen. Want zonder draagvlak wordt elke heropbouw een bijzonder moeilijke opdracht.

Voorlopig lijkt de rust dankzij Verschueren even teruggekeerd. Maar met de wedstrijd tegen STVV in het vooruitzicht is het maar de vraag hoe lang dat zo blijft. Zelfs de veiligheidsdiensten houden rekening met nieuwe acties en raden Coucke af om aanwezig te zijn.

Het zegt alles over de situatie: Anderlecht is vandaag niet alleen een club in sportieve heropbouw, maar ook een organisatie in identiteitscrisis. En die los je niet op met één transferperiode.