Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Na het ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp staat sportief directeur Marc Overmars voor een belangrijke beslissing richting volgend seizoen: wie wordt de nieuwe hoofdtrainer van The Great Old?

Voorlopig ligt die verantwoordelijkheid in handen van clubicoon Faris Haroun, die als interim de sportieve leiding overneemt. Het is een logische tussenoplossing, maar tegelijk ook een situatie die vragen oproept over de toekomst.

Analist Arnar Vidarsson ziet zowel de sterktes als de risico’s van die keuze. Enerzijds is Haroun volgens hem een natuurlijke brugfiguur binnen de clubstructuur. Anderzijds schuilt er een gevaar in het momentum dat zo’n tijdelijke oplossing kan creëren.

Haroun is de perfecte schakelpersoon

Als hij het goed doet, kan men ertoe verleid worden om hem aan te houden. “Hoe ik Faris ken, denk ik niet dat hij dat gaat doen”, klinkt het bij Mbiye-Beya, die weinig geloof hecht aan een definitieve promotie tot hoofdcoach. “Hij is de perfecte schakelpersoon tussen club en spelers, eerste ploeg en tweede ploeg en buitenlandse jongens. Hij is vlekkeloos in die communicatie waar zo over geklaagd wordt", zegt hij bij Sporza.

Binnen de club wordt Haroun dus vooral gezien als een verbindingsfiguur. Iemand die rust brengt in een vaak complexe kleedkamer en die dicht bij de spelers staat. “Als T2 past hij perfect in de ploeg, als baken van rust”, luidt het oordeel.

Haroun is ook ambitieus

Toch waarschuwt Vidarsson voor een mogelijk risico. “Het is gevaarlijk”, stelt hij duidelijk. “Faris is bezig met zijn Pro License en zal ook wel ambitie hebben. De trein passeert ook geen zes keer, dus soms is het niet makkelijk om nee te zeggen.”

Volgens de analist is het net die ambitie die voor een dilemma kan zorgen. Haroun heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld binnen de club en zou kunnen verleiden om een stap hogerop te zetten. Maar dat zou volgens Vidarsson niet zonder risico zijn.

“Het is op dit moment gevaarlijk omdat je geen garanties hebt op een deftige kern. Ik denk niet dat het de goede keuze zou zijn van de club”, klinkt het kritisch. 

