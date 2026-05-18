Brandon Morren
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan
Inter vierde de dubbel met een rondrit door Milaan, maar de festiviteiten kregen ook een wrange kant. Enkele fans viseerden opnieuw ex-spits Romelu Lukaku en maakten een pop van hem.

Internazionale vierde zondag de dubbel door met een bus door de straten van Milaan te rijden. Inter Milan won dit seizoen de Italiaanse landstitel én de Italiaanse beker. Dan mag er absoluut een feestje gebouwd worden, wat de club ook deed.

Inter-fans zorgen voor commotie met pop van Romelu Lukaku

Maar niet alles verliep zo vlot als gehoopt. Enkele Inter-fans waren Romelu Lukaku namelijk nog steeds niet vergeten. De Belgische spits heeft geen al te beste band met de achterban van zijn ex-club. Dat werd tijdens de viering van Inter nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Zo hadden een aantal supporters zich beziggehouden met het maken van een opblaaspop van Lukaku. Die werd tijdens de viering op de bus van Inter gegooid en nadien ook gevangen door Petar Sucic en Federico Dimarco. De twee Inter-figuren wierpen de pop al snel terug. Wat later op de avond werd de pop ondersteboven opgehangen aan een verkeerslicht, wat in Italië voor commotie zorgt.

Lukaku verliet Inter Milan in 2023 om uiteindelijk bij AS Roma terecht te komen. Voordien had hij ook al contact met Juventus. De supporters van Internazionale hebben het duidelijk nog niet verteerd.

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

Serie A

 Speeldag 37
Como Como 1-0 Parma Parma
AS Roma AS Roma 2-0 Lazio Lazio
Pisa Pisa 0-3 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 0-2 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Atalanta Atalanta 0-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 0-1 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 2-1 Torino Torino
Sassuolo Sassuolo 2-3 Lecce Lecce

