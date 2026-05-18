🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

Inter vierde de dubbel met een rondrit door Milaan, maar de festiviteiten kregen ook een wrange kant. Enkele fans viseerden opnieuw ex-spits Romelu Lukaku en maakten een pop van hem.

Internazionale vierde zondag de dubbel door met een bus door de straten van Milaan te rijden. Inter Milan won dit seizoen de Italiaanse landstitel én de Italiaanse beker. Dan mag er absoluut een feestje gebouwd worden, wat de club ook deed.

Maar niet alles verliep zo vlot als gehoopt. Enkele Inter-fans waren Romelu Lukaku namelijk nog steeds niet vergeten. De Belgische spits heeft geen al te beste band met de achterban van zijn ex-club. Dat werd tijdens de viering van Inter nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Torcedores da Inter tentaram jogar um boneco inflável vestido com a camisa de Lukaku no ônibus da Inter. Sucic e Dimarco mandaram o brinquedo de volta para a galera. pic.twitter.com/y9VS821PZy — Calciopédia (@calciopedia) May 17, 2026

Zo hadden een aantal supporters zich beziggehouden met het maken van een opblaaspop van Lukaku. Die werd tijdens de viering op de bus van Inter gegooid en nadien ook gevangen door Petar Sucic en Federico Dimarco. De twee Inter-figuren wierpen de pop al snel terug. Wat later op de avond werd de pop ondersteboven opgehangen aan een verkeerslicht, wat in Italië voor commotie zorgt.

Lukaku verliet Inter Milan in 2023 om uiteindelijk bij AS Roma terecht te komen. Voordien had hij ook al contact met Juventus. De supporters van Internazionale hebben het duidelijk nog niet verteerd.



