'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

José Mourinho lijkt op weg naar een opvallende terugkeer bij Real Madrid. Volgens Fabrizio Romano is er een mondeling akkoord bereikt en krijgt de Portugese topcoach een contract voor twee seizoenen. Het zou allemaal slechts een kwestie van tijd zijn.

De laatste weken waren er bijzonder veel geruchten over José Mourinho de wereld ingestuurd. De huidige trainer van Benfica zou op weg zijn naar Real Madrid volgens verschillende media. Nu lijkt het ook echt te gaan gebeuren.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt namelijk dat Mourinho effectief zal terugkeren naar Real Madrid. Tussen 2010 en 2013 was de Portugese topcoach al actief bij de Koninklijke. In die periode behaalde hij een gemiddelde van 2.30 punten per wedstrijd, over 178 matchen heen.

Volgens Romano hebben beide partijen een mondeling akkoord over alle voorwaarden, waardoor zijn komst nakend is. Het plan is om te beginnen met een tweejarig contract voor Mourinho.

'The Special One' zal na de wedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club, de laatste competitiematch van het seizoen, naar Madrid reizen. Het is op die manier slechts een kwestie van tijd voor de Portugees weer aan het roer staat bij de Spaanse topclub. Hij zal er Alvaro Arbeola opvolgen, die in januari overnam na het vertrek van Xabi Alonso.