'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

Brandon Morren
José Mourinho lijkt op weg naar een opvallende terugkeer bij Real Madrid. Volgens Fabrizio Romano is er een mondeling akkoord bereikt en krijgt de Portugese topcoach een contract voor twee seizoenen. Het zou allemaal slechts een kwestie van tijd zijn.

De laatste weken waren er bijzonder veel geruchten over José Mourinho de wereld ingestuurd. De huidige trainer van Benfica zou op weg zijn naar Real Madrid volgens verschillende media. Nu lijkt het ook echt te gaan gebeuren.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt namelijk dat Mourinho effectief zal terugkeren naar Real Madrid. Tussen 2010 en 2013 was de Portugese topcoach al actief bij de Koninklijke. In die periode behaalde hij een gemiddelde van 2.30 punten per wedstrijd, over 178 matchen heen. 

Volgens Romano hebben beide partijen een mondeling akkoord over alle voorwaarden, waardoor zijn komst nakend is. Het plan is om te beginnen met een tweejarig contract voor Mourinho.

'The Special One' zal na de wedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club, de laatste competitiematch van het seizoen, naar Madrid reizen. Het is op die manier slechts een kwestie van tijd voor de Portugees weer aan het roer staat bij de Spaanse topclub. Hij zal er Alvaro Arbeola opvolgen, die in januari overnam na het vertrek van Xabi Alonso.

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Club Brugge - Union SG: 5-0 FCBalto FCBalto over Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans YoniVL YoniVL over Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd YoniVL YoniVL over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Geert DL Geert DL over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union wilmabar123 wilmabar123 over "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp patje teppers patje teppers over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet
