KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

KV Mechelen heeft zondag een zure nasmaak overgehouden aan het 2-2 gelijkspel tegen Anderlecht. Niet alleen door de late gelijkmaker van paars-wit, maar ook door het uitvallen van doelman Nacho Miras, die een bijzonder pijnlijke blessure opliep.

Trainer Fred Vanderbiest gaf na de wedstrijd meer uitleg over de situatie van zijn doelman. “Miras is genaaid op een gevoelige plaats, net naast zijn teelballen”, klonk het eerlijk. De Spanjaard moest na een botsing met Enrick Llansana het veld verlaten en zal ook de komende wedstrijden tegen Club Brugge en STVV moeten missen.

Volgens Vanderbiest is de schade ernstig genoeg om hem even aan de kant te houden. “Hij zal deze week niet meer kunnen spelen tegen Club Brugge en ook STVV niet halen”, bevestigde de coach. Een stevige domper voor Malinwa, dat zo zijn eerste doelman tijdelijk moet missen in een cruciale fase van het seizoen.

Niet zeker dat Ortwin De Wolf zal blijven

Zijn vervanger, Ortwin De Wolf, deed volgens zijn trainer wat van hem verwacht werd, al bleef ook hij niet helemaal vrij van kritiek. “De Wolf heeft het goed gedaan, maar hij incasseert ook dat doelpunt dat vermijdbaar was”, verwees Vanderbiest naar de late gelijkmaker van Anderlecht in de extra tijd.

De situatie rond De Wolf is bovendien niet helemaal duidelijk richting de toekomst. De doelman gaf zelf al aan dat hij nog twijfelt over een langer verblijf Achter de Kazerne. Vanderbiest ging daar eerlijk op in: “Ik kan hem niet beloven dat hij gaat spelen, je begint het nieuwe seizoen op nul en de beste van de twee zal spelen. We hebben een open gesprek gehad. Ik heb vertrouwen in hem, maar hij moet zelf beslissen of hij gaat blijven.”

Lees ook... Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"›

Zo blijft KV Mechelen niet alleen achter met sportieve frustratie na het gelijkspel, maar ook met vragen onder de lat.