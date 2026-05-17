Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 17/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?
Foto: © photonews

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst ook door naar zijn tweede titel op rij.

Met nog drie speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs is het verschil tussen Club Brugge en Union nog altijd maar één punt in de titelstrijd. Drie dagen na de bekerfinale gaat Union op bezoek bij blauw-zwart. 

Zetten Union of Club Brugge een grote stap naar de titel?

Met bekerwinst op zak kan Union met vertrouwen naar Jan Breydel kunnen komen, dat ook nog een tweede prijs kan pakken. De Brusselaars moeten wel winnen in Brugge om hun lot in eigen handen te houden in de titelstrijd. 

Club Brugge moet niet winnen, maar kan met een driepunter wel een heel grote stap zetten naar zijn 20ste landstitel. In de overige twee wedstrijden moet blauw-zwart dan wel maar een keer meer winnen. 

Van den Heuvel onder de lat, Vetlesen in de basis?

Blauw-zwart zal dat wellicht met doelman Van den Heuvel onder de lat doen, Mignolet zal nog moeten wachten om nieuwe minuten te maken in zijn laatste weken als actieve voetballer. Leko kreeg ook goed nieuws de afgelopen weken. 

Joaquin Seys en Joel Ordonez hielden geen blessures over aan de wedstrijd tegen STVV, terwijl Raphael Onyedika ook op de terugweg zou zijn. Al wordt Vetlesen, die op de vorige speeldag geschorst was, wel opnieuw in de basis verwacht. 

Vorig seizoen in de play-offs kwam Union winnen op het veld van blauw-zwart, dat deed het ook in 2023. Begin oktober vorig jaar won Club met 1-0 van Union, Forbs maakte in de 77ste minuut het enige doelpunt. 

Prono Club Brugge - Union SG

Club Brugge wint
Gelijk
Union SG wint
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Union SG Union SG wint
63.45% 21.43% 15.13%
Populairste
2-1
(74x)		 1-1
(32x)		 1-2
(27x)

Vergelijking Club Brugge - Union SG

Positie

1
2

Punten

50
49

Gewonnen

6
5

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

20
11

Doelpunten tegen

7
4

Gele kaarten

11
18

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

10
8
7
19/04 18:30 Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
01/02 18:30 Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
05/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
06/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 Club Brugge Club Brugge
06/05 18:15 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Union SG Union SG
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

11/05 14

De titelstrijd in de Jupiler Pro League nadert zijn absolute ontknoping. Club Brugge en Union SG blijven nek aan nek strijden om het kampioenschap, maar analist Marc Degrys...

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

16/05 8

Christos Tzolis blijft week na week indruk maken bij Club Brugge en dat is ook de Europese top niet ontgaan. De Griekse winger speelt opnieuw een ijzersterk seizoen en lijk...

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

16/05 3

Nog drie speeldagen staan er op het programma in de Champions' Play-offs. En dus is het stilaan alle hens aan dek, ook bij Club Brugge. Die kunnen tegen Union SG een geweld...

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

16/05 3

Het worden interessante en drukke dagen voor Club Brugge en Union SG. Zondagavond staat er tussen beide ploegen een duel op het programma dat van cruciaal belang kan zijn i...

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst oo...

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved