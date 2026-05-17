LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst ook door naar zijn tweede titel op rij.

Met nog drie speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs is het verschil tussen Club Brugge en Union nog altijd maar één punt in de titelstrijd. Drie dagen na de bekerfinale gaat Union op bezoek bij blauw-zwart.

Zetten Union of Club Brugge een grote stap naar de titel?

Met bekerwinst op zak kan Union met vertrouwen naar Jan Breydel kunnen komen, dat ook nog een tweede prijs kan pakken. De Brusselaars moeten wel winnen in Brugge om hun lot in eigen handen te houden in de titelstrijd.

Club Brugge moet niet winnen, maar kan met een driepunter wel een heel grote stap zetten naar zijn 20ste landstitel. In de overige twee wedstrijden moet blauw-zwart dan wel maar een keer meer winnen.

Van den Heuvel onder de lat, Vetlesen in de basis?

Blauw-zwart zal dat wellicht met doelman Van den Heuvel onder de lat doen, Mignolet zal nog moeten wachten om nieuwe minuten te maken in zijn laatste weken als actieve voetballer. Leko kreeg ook goed nieuws de afgelopen weken.

Joaquin Seys en Joel Ordonez hielden geen blessures over aan de wedstrijd tegen STVV, terwijl Raphael Onyedika ook op de terugweg zou zijn. Al wordt Vetlesen, die op de vorige speeldag geschorst was, wel opnieuw in de basis verwacht.





Vorig seizoen in de play-offs kwam Union winnen op het veld van blauw-zwart, dat deed het ook in 2023. Begin oktober vorig jaar won Club met 1-0 van Union, Forbs maakte in de 77ste minuut het enige doelpunt.