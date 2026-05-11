De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 5 reacties
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titelstrijd in de Jupiler Pro League nadert zijn absolute ontknoping. Club Brugge en Union SG blijven nek aan nek strijden om het kampioenschap, maar analist Marc Degryse denkt dat de beslissing zal vallen in het voordeel van Club Brugge.

Club Brugge maakte indruk tegen STVV

Club Brugge zette afgelopen weekend een sterke prestatie neer tegen STVV. De Bruggelingen wonnen overtuigend en maakten volgens Marc Degryse opnieuw duidelijk waarom ze momenteel als titelfavoriet worden beschouwd.

Degryse zag een volwassen Club Brugge dat perfect wist wanneer het moest toeslaan. Volgens hem profiteerde Club optimaal van de fouten van de tegenstander. De openingstreffer viel nadat STVV defensief onvoldoende georganiseerd stond, waarna Club de controle over de wedstrijd volledig overnam.

Club Brugge heeft kleine voorsprong

In de huidige stand van de Champions’ Play-offs heeft Club Brugge een nipte voorsprong van één punt op Royale Union Saint-Gilloise. Daardoor heeft de ploeg uit Brugge alles nog in eigen handen richting de beslissende speeldagen.

Degryse gaf in Het Laatste Nieuws aan dat hij al voor de start van de play-offs vertrouwen had in Club Brugge. Zelfs na de nederlaag tegen Union SG bleef hij ervan overtuigd dat de Bruggelingen mentaal sterk genoeg waren om terug te slaan.

Alles draait om de topper tegen Union SG

“Ik geloof dat Club Brugge komend weekend in eigen huis tegen Union de klus klaart. Dit Club zal alle benzine gebruiken om een scenario zoals vorig seizoen — toen Union kwam winnen in Brugge — te voorkomen. Alleen al de grinta en de energie die Ivan Leko uitstraalt, moet een extra troef zijn”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De analist verwijst daarbij ook naar vorig seizoen, toen Union erin slaagde om in Brugge te winnen tijdens de Champions' Play-offs. Dat scenario wil Club koste wat het kost vermijden. De aanwezigheid van trainer Ivan Leko speelt volgens Degryse eveneens een belangrijke rol door de energie en grinta die hij uitstraalt. Het mag niet meer foutlopen voor blauw-zwart, aldus de analist.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (17/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Marc Degryse

Meer nieuws

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

10:00
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

09:00
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

09:32
Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

07:54
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

06:30
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

07:20
4
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

08:38
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

23:00
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
7
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
5
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
3
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
7
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
43
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
7
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
29
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
6
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
8
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
2
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

10/05
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

IXL IXL over De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt Boktor Boktor over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Impala Impala over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Dan the Man Dan the Man over Union SG - KV Mechelen: 3-0 MALYNWA MALYNWA over 🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Impala Impala over Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe? franchi franchi over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is franchi franchi over 📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG' TIGERMANIA TIGERMANIA over Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved