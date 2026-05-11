De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd in de Jupiler Pro League nadert zijn absolute ontknoping. Club Brugge en Union SG blijven nek aan nek strijden om het kampioenschap, maar analist Marc Degryse denkt dat de beslissing zal vallen in het voordeel van Club Brugge.

Club Brugge maakte indruk tegen STVV

Club Brugge zette afgelopen weekend een sterke prestatie neer tegen STVV. De Bruggelingen wonnen overtuigend en maakten volgens Marc Degryse opnieuw duidelijk waarom ze momenteel als titelfavoriet worden beschouwd.

Degryse zag een volwassen Club Brugge dat perfect wist wanneer het moest toeslaan. Volgens hem profiteerde Club optimaal van de fouten van de tegenstander. De openingstreffer viel nadat STVV defensief onvoldoende georganiseerd stond, waarna Club de controle over de wedstrijd volledig overnam.

Club Brugge heeft kleine voorsprong

In de huidige stand van de Champions’ Play-offs heeft Club Brugge een nipte voorsprong van één punt op Royale Union Saint-Gilloise. Daardoor heeft de ploeg uit Brugge alles nog in eigen handen richting de beslissende speeldagen.

Degryse gaf in Het Laatste Nieuws aan dat hij al voor de start van de play-offs vertrouwen had in Club Brugge. Zelfs na de nederlaag tegen Union SG bleef hij ervan overtuigd dat de Bruggelingen mentaal sterk genoeg waren om terug te slaan.

Alles draait om de topper tegen Union SG

“Ik geloof dat Club Brugge komend weekend in eigen huis tegen Union de klus klaart. Dit Club zal alle benzine gebruiken om een scenario zoals vorig seizoen — toen Union kwam winnen in Brugge — te voorkomen. Alleen al de grinta en de energie die Ivan Leko uitstraalt, moet een extra troef zijn”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.





De analist verwijst daarbij ook naar vorig seizoen, toen Union erin slaagde om in Brugge te winnen tijdens de Champions' Play-offs. Dat scenario wil Club koste wat het kost vermijden. De aanwezigheid van trainer Ivan Leko speelt volgens Degryse eveneens een belangrijke rol door de energie en grinta die hij uitstraalt. Het mag niet meer foutlopen voor blauw-zwart, aldus de analist.