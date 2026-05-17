🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

Club Brugge heeft een gigantische stap gezet richting zijn 20ste landstitel. Blauw-zwart telde Union al voor de rust helemaal uit en moet nog één keer winnen om kampioen te worden.

Winnen, dat was voor Club Brugge en Union de opdracht om een grote stap te zetten naar de landstitel. De Brusselaars deden dat wel met de bekerfinale in de benen, die ze drie dagen geleden nog wonnen van Anderlecht.

Met al een prijs op zak kon Union met vertrouwen naar Brugge afzakken, maar blauw-zwart wilde in eigen huis al een grote stap zetten naar zijn 20ste landstitel. Club had wel een half uur nodig om de muur van Union te doorbreken.

Kapitein Vanaken zette blauw-zwart heerlijk op voorsprong met een knal van net buiten het halve maantje. De bal verdween in het zijnet en buiten het bereik van doelman Scherpen, Jan Breydel ontplofte een eerste keer.

En dat gebeurde voor de rust nog twee keer. Seys kon aan de tweede paal een scherpe voorzet van Siquet binnentikken, in de blessuretijd kopte Vanaken een corner via de lat binnen. Club mocht dan al luidop dromen van een 20ste landstitel.





Ondanks een driedubbele achterstand gaf Union zich nog niet gewonnen en het drong Club achteruit in het eerste kwartier na de rust. Van den Heuvel moest een schot van Biondic uit zijn doel houden, diezelfde Biondic trof ook de lat.

Fuseini knalde zoals Vanaken in de eerste helft, maar zijn poging ging naast. Club maakte ook nog weinig klaar in de tweede helft, maar dat hoefde met 3-0 ook niet. Union probeerde nog wel, een omhaal van Mac Allister werd nog afgekeurd voor buitenspel.

Op dat moment stond het wel al 4-0 nadat Tzolis stak het hele veld over en legde twee minuten voor tijd nog de 4-0 binnen, Forbs maakte de afstraffing in de toegevoegde tijd helemaal compleet door er nog 5-0 van te maken.

Een bijzonder stevig statement van Club Brugge, dat nu vier punten uitloopt op Union. Als het nog gaat winnen op KV Mechelen of thuis tegen KAA Gent, dan is het voor de 20ste keer landskampioen.