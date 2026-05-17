Datum: 17/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een gigantische stap gezet richting zijn 20ste landstitel. Blauw-zwart telde Union al voor de rust helemaal uit en moet nog één keer winnen om kampioen te worden.

Winnen, dat was voor Club Brugge en Union de opdracht om een grote stap te zetten naar de landstitel. De Brusselaars deden dat wel met de bekerfinale in de benen, die ze drie dagen geleden nog wonnen van Anderlecht. 

Met al een prijs op zak kon Union met vertrouwen naar Brugge afzakken, maar blauw-zwart wilde in eigen huis al een grote stap zetten naar zijn 20ste landstitel. Club had wel een half uur nodig om de muur van Union te doorbreken. 

Kapitein Vanaken zette blauw-zwart heerlijk op voorsprong met een knal van net buiten het halve maantje. De bal verdween in het zijnet en buiten het bereik van doelman Scherpen, Jan Breydel ontplofte een eerste keer. 

En dat gebeurde voor de rust nog twee keer. Seys kon aan de tweede paal een scherpe voorzet van Siquet binnentikken, in de blessuretijd kopte Vanaken een corner via de lat binnen. Club mocht dan al luidop dromen van een 20ste landstitel. 

Ondanks een driedubbele achterstand gaf Union zich nog niet gewonnen en het drong Club achteruit in het eerste kwartier na de rust. Van den Heuvel moest een schot van Biondic uit zijn doel houden, diezelfde Biondic trof ook de lat. 

Fuseini knalde zoals Vanaken in de eerste helft, maar zijn poging ging naast. Club maakte ook nog weinig klaar in de tweede helft, maar dat hoefde met 3-0 ook niet. Union probeerde nog wel, een omhaal van Mac Allister werd nog afgekeurd voor buitenspel. 

Op dat moment stond het wel al 4-0 nadat Tzolis stak het hele veld over en legde twee minuten voor tijd nog de 4-0 binnen, Forbs maakte de afstraffing in de toegevoegde tijd helemaal compleet door er nog 5-0 van te maken. 

Een bijzonder stevig statement van Club Brugge, dat nu vier punten uitloopt op Union. Als het nog gaat winnen op KV Mechelen of thuis tegen KAA Gent, dan is het voor de 20ste keer landskampioen. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 7.5 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/18 (5.6%)
Siquet Hugo A 75' 8.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Ordonez Joel 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
Mechele Brandon 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 29/42 (69%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Seys Joaquin 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Stankovic Aleksandar 75' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Vetlesen Hugo 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Vanaken Hans ⚽ ⚽ 84' 9.8 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Forbs Carlos 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Tresoldi Nicolò 75' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tzolis ChristosA A A   90' 9.1 -
  • Goals: 1
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 22/33 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Bank
Sandra Cisse 28' 6.9 -
Meijer Bjorn 6' 7.0  
Onyedika Raphael 15' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Vermant Romeo 15' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Spileers Jorne A 15' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
 

Union SG Union SG
Biondic Mateo 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Smith Guilherme 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Scherpen Kjell 90' 5.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/37 (21.6%)
Mac Allister Kevin 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
Burgess Christian   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Sykes Ross   90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Khalaili Anan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Zorgane Adem 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 52/64 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Van de Perre Kamiel 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Zeneli Besfort 78' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Rodriguez Kevin 89' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 29' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
Ait El Hadj Anouar 12' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 29' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 1' 6.3  
Leysen Fedde 0'  
Herbeleef Club Brugge - Union SG
DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

20:40 1

Club Brugge heeft het geflikt. In een rechtstreeks duel met Union SG pakten ze uit met een 5-0 overwinning, waardoor de titel nu plots héél dichtbij komt. Een statement om ...

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05 2

Club Brugge heeft in eigen huis bijzonder stevig uitgehaald tegen Union. Blauw-zwart stuurde de kersverse bekerwinnaar met een forfaitscore weer naar Brussel, ook al was da...

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55 3

Drie dagen na de bekerzege is Union stevig met de voeten op de grond gezet. De titelverdediger ging met 5-0 de boot in tegen Club Brugge en moet hopen op een mirakel om een...

Vooraf

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst oo...

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG
