Datum: 16/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Stayen
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp
STVV en KAA Gent hebben elkaar in een matige maar bij momenten bizarre wedstrijd op 1-1 gehouden. Een punt waar de bezoekers niet helemaal tevreden mee konden zijn, want ze lieten na over Anderlecht te springen, dat zondag nog aan de bak moet tegen KV Mechelen.

Vroege opdoffer breekt STVV zuur op

STVV begon nochtans fris aan de partij en liet de bal vlot rondgaan. Maar al na tien minuten kreeg het een zware tik te verwerken. Ryotaro Ito ging neer na een ongelukkige actie en moest vervangen worden.

Het uitvallen van de creatieve Japanner haalde het hart uit het Truiense spel. Zonder zijn infiltraties en vista werd het voor de Kanaries veel moeilijker om tussen de lijnen iets te creëren. De vervanger, Arbnor Muja, bracht wel energie, maar niet dezelfde finesse.

Kanga in de hoofdrol… en mikpunt

Aan de overkant groeide Wilfried Kanga uit tot dé figuur van de eerste helft. Eerst leek hij de score te openen na een scherpe voorzet van Araujo. Hij legde de bal binnen en reageerde provocerend richting het publiek met een stiltegebaar.

Maar de VAR besliste anders: buitenspel. Het doelpunt werd afgekeurd, tot jolijt van de Gentse fans, die hem eerder al op de korrel namen. Kanga zelf leek zichtbaar gefrustreerd en gaf zelfs aan te willen wisselen – een opmerkelijk moment in de wedstrijd.

Gent slaat toch toe voor rust

Lang bleef die afgekeurde goal echter niet zonder gevolg. Vlak voor de rust brak Mathias Delorge – nota bene ex-STVV – door het hart van de defensie. Hij legde panklaar voor Kanga, die dit keer wél mocht vieren: 0-1.

Een tik voor STVV, dat na het uitvallen van Ito al zoekende was en nauwelijks echte kansen kon afdwingen.

Slordig Gent helpt STVV terug in de match

Na de pauze bleef het spel rommelig. STVV had wel meer balbezit, maar wist daar weinig mee te doen. Tot Davy Roef een vrije trap half wegduwde en de Gentse defensie volledig begon te klungelen.

Via wat geluk belandde de bal uiteindelijk bij Loïc Mbe Soh, die – al dan niet bewust – de 1-1 tegen de netten werkte. Een doelpunt dat perfect samenvatte hoe slordig het bij momenten was achterin bij de bezoekers.

In het laatste kwartier probeerden beide ploegen nog wel, maar het niveau zakte verder weg. Krampen, slordige passes en afstandsschoten zonder richting bepaalden het slot. STVV zocht, maar vond geen openingen meer. Gent leek tevreden met het punt en speelde de wedstrijd gecontroleerd uit.

Het gelijkspel levert KAA Gent uiteindelijk het meeste op. De Buffalo’s komen zo tot op één punt van RSC Anderlecht, dat zondag nog tegen KV Mechelen speelt.

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
Pupe Joedrick 61' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Musliu Visar 90' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 94/104 (90.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Mbe Soh Loïc 90' 7.83 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 92/97 (94.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.38 -
  • Nauwkeurige passes: 49/55 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 49/59 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Merlen Ryan 90' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 48/57 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Sebaoui Ilias 61' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Ito Ryotaro 12' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Yamamoto Rihito 81' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Hata Taiga 9' 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Taniguchi Shogo 0'  
Muja Arbnor 78' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Coppens Jo 0'  
Juklerød Simen 29' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito A 29' 6.85 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Goto Keisuke 81' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Shinkawa Shion 9' 6.61  
  • Schoten op doel: 0/1
KAA Gent KAA Gent
Kanga Wilfried 90' 7.65 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Roef Davy 90' 5.89 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/36 (16.7%)
Araujo Tiago 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 27/37 (73%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
  • Balverliezen: 23
Hashioka Daiki   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Duverne Jean-Kevin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Delorge Mathias A 86' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
De Vlieger Tibe 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Sonko Momodou 45' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Hong Hyun-Seok 61' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Skoras Michal 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Omgba Aimé 4' 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Ito Atsuki 0'  
Diop Moctar 0'  
Dean Max 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 29' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vernemmen Hannes 0'  
Asselman Wout 0'  
Herbeleef STVV - KAA Gent

STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG
