Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Na 90 minuten leidde KV Mechelen met 1-2 in het Lotto Park en stond Anderlecht virtueel op een vijfde plaats en dreigde erger. In de toegevoegde tijd was het Ilay Camara die met een geplaatst schot ervoor zorgde dat de supportersrevolutie niet helemaal ontaardde.

't Was alweer een bizar matchbegin om naar te kijken. Die heb je wel meer in het Lotto Park, maar dit was zoiets wat we nog niet hadden meegemaakt. Omwille van de slechte resultaten hadden de supporters van paars-wit immers besloten niet meer voor hun ploeg te supporteren en geen ambiance meer te maken in de laatste drie matchen.

Huerta met een wel heel slechte terugspeelbal bij 0-1

De enigen die te horen waren, die van KV Mechelen. Maar ook in de match waren er momenten waarvan we dachten: dit is Comedy Capers. De terugspeelbal van Huerta om Van Brederode de openingsgoal te laten scoren bijvoorbeeld. Als het een als assist bedoeld was, was het perfect geweest.

Of die keer dat Colin Coosemans de bal opraapte nadat Augustinsson hem met moeite had binnengehouden nadat hij zelf bijna een onnodige corner weggaf. Onrechtstreekse vrije trap waaruit KV Mechelen bijna kon scoren via Boersma. Een kwartier lang was het de ogen uitkijken en wenkbrauwen optrekken.

Anderlecht met voldoende kansen, Miras stond pal

Na die ongelukkige 0-1 duurde het echter nog geen twee minuten voor Anderlecht op gelijke hoogte stond. Sikan - die een meer dan degelijke match speelde - legde terug op Saliba en die vond de verste hoek: 1-1. Die tactiek had Anderlecht blijkbaar geoefend, want met het terugleggen op 45 graden kreeg de thuisploeg nog twee grote kansen voor Huerta en alweer Saliba.







Intussen hield Miras ook zijn netten schoon en deed dat met verve, zeker op nog twee goeie pogingen van Sikan. Anderlecht was de betere ploeg en had de voorsprong voor de rust verdiend, maar kreeg die niet. Ook niet toen Miras Llansana onderuit schoffelde, maar Boterberg er geen penalty in zag.

De zesde plaats wenkte al voor Anderlecht

Om eerlijk te zijn: na dat eerste kwartier speelde Anderlecht sterk en aanvallend. Dat was dan voor de eerste helft, de tweede was een ander verhaal. Anderlecht stopte met voetballen en zocht te weinig naar de 2-1. De voorsprong viel aan de andere kant, toen Koudou naar binnen dribbbelde en door het bos de verste hoek vond.

Anderlecht kon daar quasi niets tegenover zetten, behalve wat steriel balbezit. De frustratie was bij verschillende spelers van hun gezicht af te lezen. Iedereen in het Lotto Park leek zich al neer te leggen bij een zoveelste sportieve vernedering en bij KV Mechelen was de hoop enorm groot.

Tot... Camara met een geplaatst schot invallersdoelman Ortwin De Wolf klopte. De Cat speelde als bliksemafleider en zette de doelman daarmee op het verkeerde been. Voor Anderlecht betekent het echter dat ze voorlopig op de vierde plaats blijven staan. KV Mechelen moet nog ergens een winst gaan halen.