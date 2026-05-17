Datum: 17/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Lotto Park
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Na 90 minuten leidde KV Mechelen met 1-2 in het Lotto Park en stond Anderlecht virtueel op een vijfde plaats en dreigde erger. In de toegevoegde tijd was het Ilay Camara die met een geplaatst schot ervoor zorgde dat de supportersrevolutie niet helemaal ontaardde.

't Was alweer een bizar matchbegin om naar te kijken. Die heb je wel meer in het Lotto Park, maar dit was zoiets wat we nog niet hadden meegemaakt. Omwille van de slechte resultaten hadden de supporters van paars-wit immers besloten niet meer voor hun ploeg te supporteren en geen ambiance meer te maken in de laatste drie matchen.

Huerta met een wel heel slechte terugspeelbal bij 0-1

De enigen die te horen waren, die van KV Mechelen. Maar ook in de match waren er momenten waarvan we dachten: dit is Comedy Capers. De terugspeelbal van Huerta om Van Brederode de openingsgoal te laten scoren bijvoorbeeld. Als het een als assist bedoeld was, was het perfect geweest.

Of die keer dat Colin Coosemans de bal opraapte nadat Augustinsson hem met moeite had binnengehouden nadat hij zelf bijna een onnodige corner weggaf. Onrechtstreekse vrije trap waaruit KV Mechelen bijna kon scoren via Boersma. Een kwartier lang was het de ogen uitkijken en wenkbrauwen optrekken.

Anderlecht met voldoende kansen, Miras stond pal

Na die ongelukkige 0-1 duurde het echter nog geen twee minuten voor Anderlecht op gelijke hoogte stond. Sikan - die een meer dan degelijke match speelde - legde terug op Saliba en die vond de verste hoek: 1-1. Die tactiek had Anderlecht blijkbaar geoefend, want met het terugleggen op 45 graden kreeg de thuisploeg nog twee grote kansen voor Huerta en alweer Saliba. 



Intussen hield Miras ook zijn netten schoon en deed dat met verve, zeker op nog twee goeie pogingen van Sikan. Anderlecht was de betere ploeg en had de voorsprong voor de rust verdiend, maar kreeg die niet. Ook niet toen Miras Llansana onderuit schoffelde, maar Boterberg er geen penalty in zag.

De zesde plaats wenkte al voor Anderlecht

Om eerlijk te zijn: na dat eerste kwartier speelde Anderlecht sterk en aanvallend. Dat was dan voor de eerste helft, de tweede was een ander verhaal. Anderlecht stopte met voetballen en zocht te weinig naar de 2-1. De voorsprong viel aan de andere kant, toen Koudou naar binnen dribbbelde en door het bos de verste hoek vond.

Anderlecht kon daar quasi niets tegenover zetten, behalve wat steriel balbezit. De frustratie was bij verschillende spelers van hun gezicht af te lezen. Iedereen in het Lotto Park leek zich al neer te leggen bij een zoveelste sportieve vernedering en bij KV Mechelen was de hoop enorm groot.

Tot... Camara met een geplaatst schot invallersdoelman Ortwin De Wolf klopte. De Cat speelde als bliksemafleider en zette de doelman daarmee op het verkeerde been. Voor Anderlecht betekent het echter dat ze voorlopig op de vierde plaats blijven staan. KV Mechelen moet nog ergens een winst gaan halen. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Camara Ilay 90' 7.5 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/63 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
  • Balverliezen: 23
Hey Lucas 90' 6.8 9
  • Nauwkeurige passes: 78/83 (94%)
  • Sleutelpasses: 1
Diarra Moussa 72' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Augustinsson Ludwig 90' 6.8 8
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Llansana Enric 73' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Saliba Nathan-Dylan 83' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
De Cat Nathan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Degreef Tristan 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/21 (47.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sikan Danylo A 72' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
Huerta César 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Angely Mathys 0'  
Verschaeren Yari 0'  
Hazard Thorgan 18' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 18' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kana Marco 17' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Nga Kana Joshua 0'  
Maamar Ali A 7' 6.1  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bertaccini Adriano 29' 6.7 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Kanate Ibrahim 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 45' 7.0 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
St. Jago Tommy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
Halhal Redouane   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
Marsa Jose 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 33/44 (75%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/19 (15.8%)
Salifou Dikeni   69' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Servais Mathis 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Koudou Therence 85' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Mrabti Kerim 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Boersma Bouke 90' -
van Brederode MyronA 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/38 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Bank
De Wolf Ortwin 45' 5.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory   21' 5.8 -
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 5' 6.5  
Vanrafelghem Keano 0'  
Lenaerts Mauro 0'  
Antonio Bill 11' 6.5 -
Decoene Massimo   5' 5.8  
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 3-0 Union SG Union SG
