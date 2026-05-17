DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

Club Brugge heeft het geflikt. In een rechtstreeks duel met Union SG pakten ze uit met een 5-0 overwinning, waardoor de titel nu plots héél dichtbij komt. Een statement om u te zeggen, met dank aan onder meer een geweldige Hans Vanaken.

Of de 5-0 de waardeverhoudingen echt doet weerspiegelen? Neen, dat niet. Maar Club Brugge won alles bij elkaar wel verdiend en kan zo de titel toch echt wel stilaan beginnen ruiken. De kloof is vier punten, met nog twee speeldagen te gaan.

Donderdag of ten laatste zondag zal Club Brugge dus de titel mogen vieren. De stadionspeaker jende de spelers en supporters van Union SG meteen door 'Vamos a la Playa' door de boxen heen te laten schallen - een lied dat de Brusselaars bij goals aanheffen.

Spelers en supporters Club Brugge zingen Vamos a la Playa om Union te jennen

De spelers van Club Brugge gingen mee in het verhaal en dansten en zongen als ware het een lieve lust. Ze waren dan ook heel gelukkig in hun reactie na de wedstrijd. Dani van den Heuvel opende de debatten voor de micro's van DAZN: "Het is onbeschrijflijk."

"De drie punten vandaag, ongelooflijk. Het is echt top. We hebben het heel goed gedaan als team, nog twee te gaan. Of dit het beste Club Brugge was dit seizoen? We laten het zien als team en zitten in een goede flow."

Dani van den Heuvel is een zeer gelukkige doelman na 5-0 overwinning

"Union is een superdirect team. Ze zijn er niet vies van om de lange bal te spelen, dus moesten we die ballen goed oppakken en negentig minuten volle bak spelen. De andere keepers hebben me enorm gesteund."



Lees ook... "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale›

"We trainen samen naar de wedstrijd toe. Mooi dat we dit kunnen doen als team", wilde hij ook lof toezwaaien richting Simon Mignolet en co. De kans dat Mignolet tegen KAA Gent nog een galawedstrijd krijgt is in ieder geval gegroeid door de prestatie van blauw-zwart tegen Union SG.