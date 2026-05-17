Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Zondagavond staat dé topper van deze speeldag en misschien wel de play-offs op het programma. Leider Club Brugge ontvangt dan Union SG, de nummer twee in de stand. Het verschil bedraagt slechts één punt, waardoor deze wedstrijd veel kan beslissen.

Geen van beide ploegen kan zich een misstap veroorloven nu de titelstrijd de allesbeslissende fase ingaat. Na de wedstrijd van zondagavond volgen er nog twee nieuwe wedstrijden, maar nu zien we het laatste rechtstreekse duel tussen de twee titelkandidaten.

Simons ziet titelstrijd beslist bij winst Club of Union, Vormer denkt anders

"Wie deze avond aan de leiding staat, wordt de nieuwe kampioen", stelt Timmy Simons bij De Zondag. Hij denkt dat, als er een winnaar is, het kampioenschap beslist is. "Bij winst van Club is het sowieso boeken toe maar ook als Union naar de leiding klimt, zie ik het hen in de volgende twee wedstrijden niet meer weggeven al moet je natuurlijk altijd opletten met een vroege rode kaart of een strafschop."

Jelle Vossen ziet dat zijn ex-ploeg op het einde van het seizoen normaal nog een versnelling hoger kan schakelen. "In de play-offs kan Club Brugge toch altijd iets meer dan tijdens het gewone seizoen. Ze zijn licht favoriet want ze zitten in de flow en spelen thuis. Als Club wint zal de titel hen niet meer ontsnappen en mogen ze de champagne al koud zetten."

Ruud Vormer, nog een ex-speler van Club, ziet het anders. Volgens hem moeten we nog wat geduld uitoefenen. "Het is nog een beetje vroeg om over kampioen te spreken", zegt hij tegenover De Zondag. "Er zijn nog twee wedstrijden erna. Eerst proberen deze avond te winnen en dan pas verder kijken. Het is een cliché om het wedstrijd per wedstrijd te bekijken maar het is wel zo."