Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Brandon Morren, voetbaljournalist
Club Brugge en Union SG staan zondagavond tegenover elkaar in een mogelijk beslissende topper. Met amper één punt verschil kan deze clash de titelstrijd richting geven.

Zondagavond staat dé topper van deze speeldag en misschien wel de play-offs op het programma. Leider Club Brugge ontvangt dan Union SG, de nummer twee in de stand. Het verschil bedraagt slechts één punt, waardoor deze wedstrijd veel kan beslissen.

Geen van beide ploegen kan zich een misstap veroorloven nu de titelstrijd de allesbeslissende fase ingaat. Na de wedstrijd van zondagavond volgen er nog twee nieuwe wedstrijden, maar nu zien we het laatste rechtstreekse duel tussen de twee titelkandidaten.

Simons ziet titelstrijd beslist bij winst Club of Union, Vormer denkt anders

"Wie deze avond aan de leiding staat, wordt de nieuwe kampioen", stelt Timmy Simons bij De Zondag. Hij denkt dat, als er een winnaar is, het kampioenschap beslist is. "Bij winst van Club is het sowieso boeken toe maar ook als Union naar de leiding klimt, zie ik het hen in de volgende twee wedstrijden niet meer weggeven al moet je natuurlijk altijd opletten met een vroege rode kaart of een strafschop."

Jelle Vossen ziet dat zijn ex-ploeg op het einde van het seizoen normaal nog een versnelling hoger kan schakelen. "In de play-offs kan Club Brugge toch altijd iets meer dan tijdens het gewone seizoen. Ze zijn licht favoriet want ze zitten in de flow en spelen thuis. Als Club wint zal de titel hen niet meer ontsnappen en mogen ze de champagne al koud zetten."

Lees ook... LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?
Ruud Vormer, nog een ex-speler van Club, ziet het anders. Volgens hem moeten we nog wat geduld uitoefenen. "Het is nog een beetje vroeg om over kampioen te spreken", zegt hij tegenover De Zondag. "Er zijn nog twee wedstrijden erna. Eerst proberen deze avond te winnen en dan pas verder kijken. Het is een cliché om het wedstrijd per wedstrijd te bekijken maar het is wel zo."

Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

