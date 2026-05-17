KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

Wilfried Kanga heeft zich zaterdagavond opnieuw weinig populair gemaakt bij de fans van KAA Gent. De spits zette de relatie met de achterban nog meer onder druk met een opvallend gebaar, en ook Rik De Mil spaarde hem achteraf niet.

Hij leek het openingsdoelpunt te scoren rond minuut 20 en vierde dat door zijn eigen fans te sussen met de vinger op de mond. Dat soort gebaren vallen zelden goed bij supporters, en al zeker niet wanneer de relatie tussen speler en publiek al onder spanning staat.

Maar het pijnlijkste moest nog komen, want de treffer van Kanga werd kort nadien afgekeurd. De fans riepen "Kanga buiten", wat niet de eerste keer was dit seizoen. Op slag van rust scoorde de Ivoriaan nog wel de 0-1, maar de schade was al geleden.

Na afloop nam trainer Rik De Mil zijn aanvaller op de korrel. Hij liet verstaan dat zulke houding niet past, ongeacht de emoties van het moment. "De situatie doet mij pijn. Het is niet gepast van Wilfried. Ondanks de emoties moet je spreken met de voeten - wat hij ook heeft gedaan. Het had daar beter bij gebleven. Er moet altijd respect zijn tegenover de supporters. Het is jammer dat het gebeurd is", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Met die uitspraak maakte De Mil duidelijk dat hij het sportieve wel van het menselijke wil scheiden, maar dat voor hem één grens niet overschreden mag worden: respect tonen voor de fans. Dat Kanga uiteindelijk toch scoorde, verandert dus weinig aan de bredere indruk die bleef hangen na deze beladen avond.