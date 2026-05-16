🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Belgische basketballer Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) heeft een cadeautje gegeven aan Jérémy Doku, die hem op zijn beurt ook iets terug schonk. Of hoe er ook tussen verschillende sporten wel veel respect is.

In een video op de sociale media van Manchester City is te zien hoe Jérémy Doku een cadeau openmaakt dat hij kreeg van de club uit Oklahoma City. Terwijl hij zich afvraagt wat er precies in zit, is de Rode Duivel duidelijk blij wanneer hij ontdekt dat het om een geschenk gaat van zijn Belgische landgenoot Ajay Mitchell. Doku kreeg twee gesigneerde shirts.

"Het is een shirt. Wauw! En ook nog gesigneerd. Heel erg bedankt. Ik waardeer dit enorm", reageerde Jérémy Doku. Even later merkte hij dat er zelfs nog een tweede shirt bij zat: "Heb ik er een tweede? Welke maat is het? Dit is mijn eerste echte NBA-shirt. Ik waardeer dit echt."

Jérémy Doku stuurt Ajay Mitchell een gesigneerd shirt terug

Doku besliste daarna om iets terug te doen: "Ik ga hem ook mijn shirt geven. Ik wil gewoon dankjewel zeggen. Ik ben dankbaar voor dit cadeau. Ik ga nu meer kijken en ik word je grootste supporter. Heel erg bedankt."

Ook Ajay Mitchell werd gefilmd terwijl hij zijn cadeau openmaakte. "Wat hebben we hier? Een Man City-shirt. Doku, mijn man. Dit is stijlvol. Yessir!", reageerde de basketballer, waarna hij ook op de foto ging met het shirt.

Ajay Mitchell en Eden Hazard ontmoetten elkaar onlangs

Ajay Mitchell is een voetbalfan. Zo vertelde hij onlangs in een reportage van de RTBF dat hij supporter is van Standard Luik en RFC Luik. Onlangs werd hij in de Verenigde Staten nog gespot aan de zijde van voormalig Rode Duivel Eden Hazard.

De Belgische voetballegende kwam naar een wedstrijd van de Luikenaar kijken. "Wat een avond! Grote dank aan de Lakers en NBA Europe voor de ontvangst. Sorry voor de Belgische invasie, vrienden 😜 🇧🇪 Topmatch, mijn vriend Ajay Mitchell", schreef Eden Hazard op sociale media.

 
18:23
18:30
17:30
18:00
17:45
17:00
16:00
15:30
15:00
14:30
14:00
13:30
13:00
12:00
10:30
11:30
11:00
10:00
09:30
09:00
08:30
08:00
07:40
07:20
06:30
06:00
23:00
22:37
22:00
21:30
21:15
21:00
20:30
20:00
19:30
19:09
Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 20:45 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

