🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 9 reacties
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Opmerkelijk beeld in KAA Gent versus RSC Anderlecht. In minuut 70 ging trainer Rik De Mil van de Buffalo's plots naar de kleedkamers. Zijn assistent Mbaye Leye nam over voor de rest van de wedstrijd. Ondertussen is het allemaal weer goed met de coach van KAA Gent.

Bjorn Vandenabeele

Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Vorige week zondag moest Rik De Mil in het slot van de match in eigen huis met KAA Gent tegen RSC Anderlecht het terrein verlaten. Volgens de berichten van toen was hij ziek.

Ondertussen gaf de coach van de Buffalo’s op de persconferentie naar aanleiding van het duel tegen STVV een update over zijn medische toestand.

“Met mij gaat het prima. Zoals eerder aangeven was ik voor de wedstrijd al wat ziek. Ik heb er alles aan gedaan om die match toch te coachen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het zijn belangrijke matchen en dan wil je als coach bij je ploeg zijn. “Dat lukte ook, tot op een bepaald moment na rust de misselijkheid te groot was. Misschien had ik ook wat te weinig gegeten en gedronken. Na een paar dagen was ik opnieuw de oude.”

Rik De Mil verlaat zijn dug-out

In de 70ste minuut verdween Rik De Mil tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht plots naar de kleedkamers. Het was niet meteen duidelijk wat de reden voor het vertrek van de coach van de thuisploeg was.

De dokter van KAA Gent en verzorgers van het Rode Kruis gingen wel met hem mee richting de kleedkamer. De Mil zou volgens de eerste berichten onwel geworden zijn langs de zijlijn. Hij zou wat grieperig zijn en koorts hebben, zo meldde Peter Vandenbempt op DAZN.

Onwel geworden en vervangen door Leye

De Mil werd meteen vervangen door zijn assistent Mbaye Leye die de rest van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Ook de scheidsrechter werd van het vertrek van de trainer van de Buffalo’s verwittigd.

Ook Anderlechttrainer Jérémy Taravel informeerde. Hij ging langs bij de vierde scheidsrechter om te weten te komen wat er aan de hand was met zijn collega en zette zijn wedstrijd dan gewoon verder.

We hopen met zijn allen dat er niks ernstigs aan de hand is met Rik De Mil en hopen snel nieuws te krijgen dat hij ok is. Veel beterschap alvast voor de trainer van de Buffalo’s.

Lees ook... Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Doodbloedende match

Het was een wedstrijd bol van incidenten. In de eerste helft leek Anderlecht op weg naar een vlotte zege, maar een rode kaart van Cvetkovic na matennaaien van Van Der Heyden maakte het voor paarswit bijzonder moeilijk.

De tweede helft verviel in een potje tijdrekken versus willen maar niet kunnen. De verwachte tweede treffer van de thuisploeg hing een paar keer half in de lucht, maar uiteindelijk kwam die er toch niet. Zelfs zes minuten blessuretijd brachten geen tweede doelpunt voor de Buffalo's.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
2
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

14:20
13
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement

Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement

12:41
11
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
2
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
86
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
2
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
7
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
13
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
8
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
20
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
6
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
18
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
7
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
17
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
14
KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

20:30
2
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

19:15
6
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

17:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Impala Impala over Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven Stigo12 Stigo12 over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK Jacques1963. Jacques1963. over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" Jose-martino Jose-martino over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Maneblussertje Maneblussertje over Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Shake spier Shake spier over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Don Bozhinov Don Bozhinov over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Jacques1963. Jacques1963. over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved