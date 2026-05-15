🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?
Opmerkelijk beeld in KAA Gent versus RSC Anderlecht. In minuut 70 ging trainer Rik De Mil van de Buffalo's plots naar de kleedkamers. Zijn assistent Mbaye Leye nam over voor de rest van de wedstrijd. Ondertussen is het allemaal weer goed met de coach van KAA Gent.
Vorige week zondag moest Rik De Mil in het slot van de match in eigen huis met KAA Gent tegen RSC Anderlecht het terrein verlaten. Volgens de berichten van toen was hij ziek.
Ondertussen gaf de coach van de Buffalo’s op de persconferentie naar aanleiding van het duel tegen STVV een update over zijn medische toestand.
“Met mij gaat het prima. Zoals eerder aangeven was ik voor de wedstrijd al wat ziek. Ik heb er alles aan gedaan om die match toch te coachen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.
Het zijn belangrijke matchen en dan wil je als coach bij je ploeg zijn. “Dat lukte ook, tot op een bepaald moment na rust de misselijkheid te groot was. Misschien had ik ook wat te weinig gegeten en gedronken. Na een paar dagen was ik opnieuw de oude.”
Rik De Mil verlaat zijn dug-out
In de 70ste minuut verdween Rik De Mil tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht plots naar de kleedkamers. Het was niet meteen duidelijk wat de reden voor het vertrek van de coach van de thuisploeg was.
De dokter van KAA Gent en verzorgers van het Rode Kruis gingen wel met hem mee richting de kleedkamer. De Mil zou volgens de eerste berichten onwel geworden zijn langs de zijlijn. Hij zou wat grieperig zijn en koorts hebben, zo meldde Peter Vandenbempt op DAZN.
Onwel geworden en vervangen door Leye
De Mil werd meteen vervangen door zijn assistent Mbaye Leye die de rest van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Ook de scheidsrechter werd van het vertrek van de trainer van de Buffalo’s verwittigd.
Ook Anderlechttrainer Jérémy Taravel informeerde. Hij ging langs bij de vierde scheidsrechter om te weten te komen wat er aan de hand was met zijn collega en zette zijn wedstrijd dan gewoon verder.
We hopen met zijn allen dat er niks ernstigs aan de hand is met Rik De Mil en hopen snel nieuws te krijgen dat hij ok is. Veel beterschap alvast voor de trainer van de Buffalo’s.
Doodbloedende match
Het was een wedstrijd bol van incidenten. In de eerste helft leek Anderlecht op weg naar een vlotte zege, maar een rode kaart van Cvetkovic na matennaaien van Van Der Heyden maakte het voor paarswit bijzonder moeilijk.
De tweede helft verviel in een potje tijdrekken versus willen maar niet kunnen. De verwachte tweede treffer van de thuisploeg hing een paar keer half in de lucht, maar uiteindelijk kwam die er toch niet. Zelfs zes minuten blessuretijd brachten geen tweede doelpunt voor de Buffalo's.
🤕 | Rik De Mil voelde zich onwel en keerde samen met de dokters naar de kleedkamer. Hopelijk is alles oké, Rik! 🙏❤️🩹 #GNTAND pic.twitter.com/4oGX7cU9Ju— DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026
