📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

RSC Anderlecht verloor donderdag na verlengingen de finale van de Croky Cup met 3-1 van Union SG. Volgens Joseph Allijns, ex-voorzitter van KV Kortrijk in de Jupiler Pro League, moet niemand richting Marc Coucke wijzen.

De verwachtingen in het kamp van RSC Anderlecht waren hoog voor de bekerfinale. Al weet iedereen eigenlijk wel goed dat Union SG normaal een maatje te groot is voor dit paars-wit. Maar in één match is soms wel iets mogelijk.

Toen Anderlecht op achterstand kwam leek de match helemaal gespeeld, maar haast uit het niet bracht Cvetkovic de bordjes weer in evenwicht. Dat zorgde voor een sprankeltje hoop, maar bij het begin van de verlengingen was duidelijk dat Union aan het langste eind zou trekken.

Lofzang van ex-voorzitter Joseph Allijns

Op X heeft Joseph Allijns, tot enkele jaren geleden voorzitter van KV Kortrijk, een opvallend bericht gepost na de finale van de Croky Cup. Daarin uit hij vooral veel steun voor voorzitter Marc Coucke die nog altijd als de basis van alle miserie bij Anderlecht gezien wordt.

“Neen, Anderlecht is nog niet op het niveau waar je die club verwacht. Jammer, want met n sterk Anderlecht is onze competitie zoveel aantrekkelijker”, vertelt hij na afloop van de bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG op X.

Maar Coucke doet niks verkeerd, aldus Allijns. “Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen. Zonder hem was er geen Anderlecht meer”, is zijn statement heel erg duidelijk.



Grote klasse

Er moet wat veranderen bij Anderlecht, maar het heeft tijd nodig. “Het klopt, je wordt in het voetbal afgerekend op basis vd prestaties op het veld tussen de witte lijnen. Die zijn er niet of niet in voldoende mate. Er is geen remedie behalve doorzetting, geloof en kennis.”

Allijns kwam vorig jaar op een andere manier in contact met paars-wit. “Het instituut Anderlecht hebben wij vorig jaar mogen ervaren op het eeuwfeest van KWSC LAUWE. Twee woorden blijven Anderlecht omschrijven: grote klasse”, besluit hij.