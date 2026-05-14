'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

Afgelopen winter hadden ze hem al op het oog en nu gaat Club Brugge mogelijk een nieuwe poging wagen om Cheveyo Tsawa in te lijven. Op die manier willen ze anticiperen op een vertrek van Aleksandar Stankovic bij blauw-zwart.

Club Brugge blijft scouten en voorbereiden op de volgende zomermercato. Blauw-zwart richt zijn pijlen opnieuw op Zwitserland, waar een veelbelovend toptalent nadrukkelijk in beeld komt om de rangen eerstdaags te versterken.

Club Brugge heeft de laatste jaren enorm goede transfers gedaan. Zowel op inkomend als op uitgaand vlak heeft blauw-zwart mooie dingen gerealiseerd. Maar dat betekent niet dat het nu plots ophoudt, integendeel zelfs.

Club Brugge gaat de Zwitserse markt op in zoektocht naar nieuwe versterking

De Bruggelingen gaan de transfermarkt opnieuw op. Daarbij wordt het vizier opnieuw gericht richting Zwitserland. Daar haalden ze met Ardon Jashari en Aleksandar Stankovic al een paar indrukwekkende middenvelders op.

De eerste maakte vorige zomer al een toptransfer, de tweede lijkt via een terugkoopoptie van Internazionale binnen een dikke maand ook weg uit Jan Breydel. En dus willen ze het kunststukje gewoon nog eens over doen bij Club Brugge.

Club Brugge aast op Cheveyo Tsawa

Club Brugge heeft Cheveyo Tsawa heel hoog op zijn lijstje geplaatst. Tsawa is een 19-jarige centrale middenvelder die bij FC Zurich speelt. Hij maakt daar grote sier en volgens Zwitserse bronnen zou dat voldoende zijn voor blauw-zwart om de aandacht opnieuw op hem te gaan zetten. De Zwitserse jeugdinternational startte dit seizoen al heel vaak voor zijn ploeg.





Hij speelde al mee in 33 wedstrijden en was in 89 procent van het seizoen basisspeler voor zijn team. Hij was al goed voor twee doelpunten én twee assists bij Zurich. Tsawa wordt als een groot talent gezien, Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro - enkele maanden geleden was dat nog vier miljoen euro, dus zijn marktwaarde zit ook in de lift. Ook diverse clubs uit andere landen zien uiteraard heil in de speler uit de Zwitserse competitie.