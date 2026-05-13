'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

Manuel Gonzalez
Chelsea FC is op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De Londenaren mikken hoog. Xabi Alonso prijkt helemaal bovenaan de lijst met kandidaten om op Stamford Bridge aan de slag te gaan.

Het is geen geheim dat Chelsea FC op zoek is naar een nieuwe coach. The Blues namen dit seizoen al afscheid van Enzo Maresca en Liam Rosenior. Sinds april is Calum McFarlane aan de slag als T1 ad interim.

McFarlane werd doorgeschoven van Jong Chelsea naar de hoofdmacht. Het was echter van meet af aan duidelijk dat de Engelsman nooit de nieuwe coach van The Blues zou worden. Bovendien zorgden zijn wisselvallige resultaten er ook niet voor dat de bestuurskamer overtuigd geraakte.

Gesprekken tussen Alonso en Chelsea in vergevorderd stadium

Chelsea mikt op Xabi Alonso als nieuwe T1. The Athletic laat weten dat de gesprekken tussen de Londense topclub en de Spanjaard al in een vergevorderd stadium zitten. 

Alsono krijgt de opdracht om Chelsea opnieuw richting de top van de Premier League te loodsen. Met nog twee speeldagen te gaan kamperen The Blues momenteel op een teleurstellende negende plaats. 

Voormalige sterkhouder van... Liverpool 


Alonso werd eerder dit seizoen ontslagen als coach van Real Madrid. Als speler was de Spanjaard actief in de Premier League. Alonso was tussen 2004 en 2009 één van de absolute sterkhouders bij Liverpool FC.

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

