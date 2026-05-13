Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

FC Lorient heeft Will Still op het oog. Volgens RMC Sport onderhandelt de Ligue 1-club momenteel met de Belgische trainer.

Sinds zijn ontslag bij Southampton in november zit Will Still zonder club. Zoals hij zelf al liet verstaan, staat hij open voor een terugkeer naar Frankrijk of zelfs elders, zolang het project maar klopt. “Ik wil de juiste club en het juiste project kiezen, maar ik wil nergens op voorhand de deur voor sluiten”, verklaarde hij in januari.

En wat als dat “juiste project” nu FC Lorient blijkt te zijn? De club, momenteel negende in de Franse competitie, is op zoek naar een nieuwe trainer na het aangekondigde vertrek van Olivier Pantaloni op het einde van het seizoen. Maar waarom vertrekt die eigenlijk? Daarover sprak hij met Ouest-France: “Er is één hoofdreden: het wantrouwen van de clubleiding sinds mijn komst. Ik voel dat wantrouwen nog altijd, en in zulke omstandigheden weiger ik te werken.” Zo wees hij er onder meer op dat hem een contractclausule werd voorgesteld waarmee de club op elk moment de samenwerking kon stopzetten, iets wat hem niet zinde en volgens hem wees op “een gebrek aan vertrouwen”.

Will Still trainde al twee Franse clubs

De laatste passage van Will Still in de Ligue 1 dateert van het seizoen 2024-2025, toen hij aan de slag was bij RC Lens. Zijn eerste avontuur in Frankrijk beleefde hij tussen het begin van het seizoen 2022 en het einde van het seizoen 2024 bij Stade de Reims. Het was ook daar dat hij echt naam begon te maken.

Voor zijn periode bij Reims werkte hij als hoofdtrainer alleen in België. Zo stond hij van januari tot juni 2021 aan het roer bij Beerschot en van oktober tot december 2017 bij Lierse.


Mogelijk wacht hem nu dus een derde uitdaging in Frankrijk. Of de onderhandelingen ook effectief tot een akkoord zullen leiden, valt nog af te wachten. Meer duidelijkheid zou er binnenkort moeten komen.

