Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Nathan De Cat staat donderdag voor zijn eerste echte bekerfinale als speler van Anderlecht. De 17-jarige middenvelder oogt klaar voor Union SG en stuurde tegelijk ook een opvallend duidelijke boodschap de wereld in.

Nathan De Cat zal zijn eerste bekerfinale spelen op donderdag, wanneer Anderlecht oog in oog staat met Union SG. Afgelopen seizoen speelde paars-wit ook de finale van de Croky Cup, toen tegen Club Brugge. De Cat zat destijds de volledige wedstrijd op de bank. Dat hij in actie komt tegen Union lijkt een zekerheid. "Ja, ik ben honderd procent fit. Het zal nodig zijn, het wordt intens", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Geruststellend nieuws voor de Anderlecht-fans die wachten op een eerste prijs in jaren. Voor De Cat wordt het zo niet alleen een eerste echte bekerfinale, maar ook een uitgelezen kans om zich opnieuw te tonen.

De Unionisten speelden afgelopen seizoen kampioen en zullen er alles aan doen om dat kunstje dit seizoen nog eens te herhalen, al maakt Club Brugge het hen bijzonder moeilijk. Ze zijn dan ook favoriet voor de bekerfinale, al ziet De Cat het helemaal niet zo zwart-wit.

"Union is een sterke ploeg, ze doen het goed in de competitie, maar wij hebben ook veel kwaliteit. Ik zie niet in waarom we schrik zouden moeten hebben, anders beginnen we er beter niet aan. Trouwens, we hebben hen dit seizoen al geklopt, hé", gaat De Cat verder.

Nathan De Cat spreekt duidelijke taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Bekerwinst geeft Anderlecht zekerheid over Europees voetbal, maar dat beïnvloedt de keuze over zijn toekomst voorlopig niet. "Ik heb er vandaag geen antwoord op", lijkt De Cat er oprecht niet mee bezig te zijn. "Ik kan alleen maar benadrukken dat ik gelukkig ben bij Anderlecht. Het is een eer om dit shirt te dragen. Mijn familie is dichtbij. Heel veel dingen zitten goed. Nogmaals: we zullen het wel zien."

Het contract van de 17-jarige middenvelder loopt nog tot juni 2027. Dat betekent dat Anderlecht de overeenkomst moet verlengen en hem nog even houden, of het moet hem deze zomer verkopen om nog een stevig bedrag op te strijken. Wat het wordt is dus nog een groot vraagteken. Europese topclubs houden zijn situatie in ieder geval goed in de gaten.



Lees ook... Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale?›

Er zouden al gesprekken zijn geweest over een eventuele transfer met verschillende clubs, maar daar weet De Cat naar eigen zeggen niets van. "Ik persoonlijk niet", zegt hij. "Ik vraag mijn entourage ook om me zo weinig mogelijk in te lichten over wat er allemaal speelt. Ik focus me op het hier-en-nu, de rest heeft geen nut. Ik lees ook niet wat er allemaal over mij geschreven wordt in de pers. Er staat nog te veel op het spel dit seizoen."

Met de bekerfinale en Europees voetbal als hoofddoel uiteraard. De Cat kan nog van grote waarde zijn de resterende wedstrijden. Dit seizoen stond hij al 42 keer op het veld bij Anderlecht over alle competities heen. Hij scoorde drie doelpunten en gaf vijf assists.