Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Nathan De Cat staat donderdag voor zijn eerste echte bekerfinale als speler van Anderlecht. De 17-jarige middenvelder oogt klaar voor Union SG en stuurde tegelijk ook een opvallend duidelijke boodschap de wereld in.

Nathan De Cat zal zijn eerste bekerfinale spelen op donderdag, wanneer Anderlecht oog in oog staat met Union SG. Afgelopen seizoen speelde paars-wit ook de finale van de Croky Cup, toen tegen Club Brugge. De Cat zat destijds de volledige wedstrijd op de bank. Dat hij in actie komt tegen Union lijkt een zekerheid. "Ja, ik ben honderd procent fit. Het zal nodig zijn, het wordt intens", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Geruststellend nieuws voor de Anderlecht-fans die wachten op een eerste prijs in jaren. Voor De Cat wordt het zo niet alleen een eerste echte bekerfinale, maar ook een uitgelezen kans om zich opnieuw te tonen.

De Unionisten speelden afgelopen seizoen kampioen en zullen er alles aan doen om dat kunstje dit seizoen nog eens te herhalen, al maakt Club Brugge het hen bijzonder moeilijk. Ze zijn dan ook favoriet voor de bekerfinale, al ziet De Cat het helemaal niet zo zwart-wit.

"Union is een sterke ploeg, ze doen het goed in de competitie, maar wij hebben ook veel kwaliteit. Ik zie niet in waarom we schrik zouden moeten hebben, anders beginnen we er beter niet aan. Trouwens, we hebben hen dit seizoen al geklopt, hé", gaat De Cat verder.

Nathan De Cat spreekt duidelijke taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Bekerwinst geeft Anderlecht zekerheid over Europees voetbal, maar dat beïnvloedt de keuze over zijn toekomst voorlopig niet. "Ik heb er vandaag geen antwoord op", lijkt De Cat er oprecht niet mee bezig te zijn. "Ik kan alleen maar benadrukken dat ik gelukkig ben bij Anderlecht. Het is een eer om dit shirt te dragen. Mijn familie is dichtbij. Heel veel dingen zitten goed. Nogmaals: we zullen het wel zien."

Het contract van de 17-jarige middenvelder loopt nog tot juni 2027. Dat betekent dat Anderlecht de overeenkomst moet verlengen en hem nog even houden, of het moet hem deze zomer verkopen om nog een stevig bedrag op te strijken. Wat het wordt is dus nog een groot vraagteken. Europese topclubs houden zijn situatie in ieder geval goed in de gaten.

Lees ook... Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale?

Er zouden al gesprekken zijn geweest over een eventuele transfer met verschillende clubs, maar daar weet De Cat naar eigen zeggen niets van. "Ik persoonlijk niet", zegt hij. "Ik vraag mijn entourage ook om me zo weinig mogelijk in te lichten over wat er allemaal speelt. Ik focus me op het hier-en-nu, de rest heeft geen nut. Ik lees ook niet wat er allemaal over mij geschreven wordt in de pers. Er staat nog te veel op het spel dit seizoen."

Met de bekerfinale en Europees voetbal als hoofddoel uiteraard. De Cat kan nog van grote waarde zijn de resterende wedstrijden. Dit seizoen stond hij al 42 keer op het veld bij Anderlecht over alle competities heen. Hij scoorde drie doelpunten en gaf vijf assists. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (14/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Nathan De Cat

Meer nieuws

Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale?

Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale?

10:50
1
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

09:15
7
Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Analyse

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard?

11:40
Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

11:20
RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

22:30
4
Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

08:21
📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

23:00
4
Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

09:45
5
Romelu Lukaku zet alles op alles voor WK en dat heeft ook gevolgen voor Napoli

Romelu Lukaku zet alles op alles voor WK en dat heeft ook gevolgen voor Napoli

09:00
Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

08:02
Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

07:37
2
Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

07:20
'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

06:45
3
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

20:30
2
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
6
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
10
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

22:00
1
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
1
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
1
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

20:40
4
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

20:00
1
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
1
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
2
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
33
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
13
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Demogorgon Demogorgon over Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale? franchi franchi over 📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League jawaddedadde jawaddedadde over Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht cooky cooky over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit' YoniVL YoniVL over RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen" kukeluku kukeluku over Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst? storfstievel storfstievel over 'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved