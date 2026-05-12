Analyse Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4347

Jérémy Taravel staat voor zijn grootste sportieve puzzel sinds hij bij Anderlecht als coach is ingestapt. De bekerfinale tegen Union dwingt hem tot een moeilijke keuze. Het gaat om balans, fysiek vermogen en vooral: het vinden van een manier om Union niet in zijn favoriete spel te laten komen.

De basisploeg lijkt nog allerminst vast te liggen. Wat wél vaststaat: de keuzes voorin worden bepalend voor het succes of falen van Anderlecht in deze finale. En net daar wringt het schoentje. Taravel zit met verschillende profielen, maar geen enkele perfecte oplossing.

Thorgan Hazard, klasseflitsen maar geen duelkracht

De meest opvallende beslissing van de voorbije week was het op de bank zetten van Thorgan Hazard tegen Gent, zelfs zonder invalbeurt. Officieel ging het om rust, met het oog op de finale.

Onofficieel werd ook gefluisterd dat zijn vormdip meespeelde. Hoe dan ook: Hazard blijft de speler met de grootste creativiteit in de kern. Eén flits, één pass, één moment kan een finale beslissen. Maar hij is ook de speler die het minst betrokken is in het pure strijdvoetbal dat Union opdringt.

Hazard speelt uit het duel, wat misschien wel interessant kan zijn, maar dan moet er wel diepgang zijn. Hij moet aanspeelpunten vooraan hebben. Danylo Sikan is nog niet klaar om de match te beginnen en bij de Oekraïner zijn er ook vragen of hij echt wel als targetspits kan fungeren. 

Bertaccini: diepgang en ongebreidelde inzet

Aan de andere kant staat Adriano Bertaccini, die tegen Gent net wél zijn kans kreeg en meteen zijn waarde bewees. Hij werkte zich te pletter, was betrokken bij kansen en dwong zelfs een own goal af. Zijn profiel is duidelijk: intensiteit, diepgang en loopvermogen. Maar de vraag is of dat voldoende is tegen de fysieke machtsblokken van Union, met namen als Mac Allister, Burgess en Sykes die geen centimeter cadeau geven.

Tussen beide uitersten moet Taravel dus kiezen. Of hij zoekt voetbal en creativiteit met Hazard, of hij kiest energie en diepgang met Bertaccini. Of hij probeert het te combineren, al lijkt dat geen optie. Of het moet zijn dat Cvetkovic toch nog geschorst is voor de finale.

Anderlecht mag niet meegaan in fysieke gevecht

Daarbij komt nog een extra dimensie. Tristan Degreef is de voorbije weken uitgegroeid tot een van de hardwerkende schakels op de flank. Hij brengt loopvermogen en discipline, iets wat tegen Union geen luxe is. Ook Mihajlo Cvetkovic lijkt, als zijn schorsing niet overeind blijft, inzetbaar te zijn en biedt nog een extra aanvallend alternatief.

De realiteit is dat Anderlecht niet mag meegaan in het fysieke gevecht dat Union wil opleggen. Daarin is de ploeg uit Vorst simpelweg te sterk. De sleutel ligt dus in het vinden van het juiste evenwicht: voldoende strijd om te overleven, maar genoeg klasse om het verschil te maken.

Hazard kan dat met één actie. Bertaccini kan dat met energie en druk. Degreef kan dat met arbeid. Maar Taravel weet ook: hij zal altijd iemand moeten teleurstellen en zijn keuze maken in functie van de ploeg.

En precies dat maakt deze puzzel zo zwaar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Thorgan Hazard
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
12
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
6
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
6
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
31
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
16
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
79
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
10
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

11/05
2
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden TheWiseGuy TheWiseGuy over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" pief pief over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK Swakke25 Swakke25 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen IXL IXL over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent' Kellner Kellner over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved