Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 340

Zondag stond Massiré Sylla voor het eerst in de basis bij Union Saint-Gilloise. Een eerste keer die smaakt naar meer. Eerder had hij ook al indruk gemaakt als invaller voor de Brusselaars tegen Club Brugge een maand geleden.

Drie weken geleden viel Massiré Sylla voor het eerst in tegen Club Brugge; hij hielp Union toen zijn voorsprong tot het einde te verdedigen. Bij de verplaatsing naar Sint-Truiden draaide zijn invalbeurt echter de balans de Truiense kant op, met die fatale penalty in de blessuretijd.

Door de schorsingen van Kevin Mac Allister en Christian Burgess wist de 21-jarige Senegalees wel dat hij zich al in de volgende match tegen KV Mechelen kon herpakken. En zo geschiedde: hij stond voor het eerst aan de aftrap en vormde een nieuw verdedigend trio met Fedde Leysen en Ross Sykes.

Hij liet een vrij proactieve stijl zien, met veel anticipatie voorbij de middenlijn. Zijn eerste ingrepen zaten er niet altijd op, waardoor de Mechelse aanvallers in de vrijgekomen ruimte konden duiken. Maar naarmate de match vorderde, werd Sylla steeds zuiverder. Zijn duelkracht deed de ploeg zichtbaar deugd.

Massiré Sylla heeft zijn visitekaartje afgegeven

Anouar Ait El Hadj zegt aan onze microfoon onder de indruk te zijn: "De drie jongens die startten om de schorsingen op te vangen, hebben méér dan hun werk gedaan. Zeker Massiré. We wisten al sinds deze week dat hij zou starten en we hebben hem gesteund na zijn fout in Sint-Truiden. Het was niet simpel om in zo’n context in te vallen."

"Hij heeft zich perfect herpakt, hij heeft ons erg geholpen tegen Mechelen. Het is een speler die een grote carrière tegemoet gaat en die ons volgend seizoen heel nuttig zal zijn. Hij heeft ook karakter: na de wedstrijd nam hij het woord in de kleedkamer om ons te bedanken", gaat Ait El Hadj verder. Zijn transfer deze winter zorgde dan wel voor minder ophef dan die van een Besfort Zeneli of een Mateo Biondic, het zou ook wel eens een voltreffer kunnen zijn.

De clubleiding anticipeerde tijdig

Voor 800.000 euro overgekomen, zette Massiré Sylla twee jaar geleden voet in Europa. FC Pau plukte hem in eigen land en liet hem aansluiten bij het reserveteam in National 3. Daarna trok hij naar het hoge noorden en tekende hij bij Lyn, in de Noorse tweede klasse. Na enkele weken gewenning veroverde hij er meteen een basisplaats en gingen de resultaten van het team er sterk op vooruit. Hij werd er trouwens verkozen tot beste jonge speler van de competitie.

Altijd alert voor internationale toptalenten met veel potentieel, klopte Union Saint-Gilloise deze winter aan en haalde hem binnen. Voor het eerst zat hij in de selectie bij de zege tegen Antwerp die fataal was voor Promise David, daarna volgden zeven wedstrijden op de bank. Intussen pakt hij steeds meer zijn plek en dient hij zich meer en meer aan als een naam om in de gaten te houden voor volgend seizoen, zeker als een van de leiders achterin het Dudenpark zou verlaten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
6
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
12
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
6
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
31
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
16
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
10
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
79
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
26

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden TheWiseGuy TheWiseGuy over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" pief pief over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK Swakke25 Swakke25 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen IXL IXL over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent' Kellner Kellner over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved