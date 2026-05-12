Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Zondag stond Massiré Sylla voor het eerst in de basis bij Union Saint-Gilloise. Een eerste keer die smaakt naar meer. Eerder had hij ook al indruk gemaakt als invaller voor de Brusselaars tegen Club Brugge een maand geleden.

Drie weken geleden viel Massiré Sylla voor het eerst in tegen Club Brugge; hij hielp Union toen zijn voorsprong tot het einde te verdedigen. Bij de verplaatsing naar Sint-Truiden draaide zijn invalbeurt echter de balans de Truiense kant op, met die fatale penalty in de blessuretijd.

Door de schorsingen van Kevin Mac Allister en Christian Burgess wist de 21-jarige Senegalees wel dat hij zich al in de volgende match tegen KV Mechelen kon herpakken. En zo geschiedde: hij stond voor het eerst aan de aftrap en vormde een nieuw verdedigend trio met Fedde Leysen en Ross Sykes.

Hij liet een vrij proactieve stijl zien, met veel anticipatie voorbij de middenlijn. Zijn eerste ingrepen zaten er niet altijd op, waardoor de Mechelse aanvallers in de vrijgekomen ruimte konden duiken. Maar naarmate de match vorderde, werd Sylla steeds zuiverder. Zijn duelkracht deed de ploeg zichtbaar deugd.

Massiré Sylla heeft zijn visitekaartje afgegeven

Anouar Ait El Hadj zegt aan onze microfoon onder de indruk te zijn: "De drie jongens die startten om de schorsingen op te vangen, hebben méér dan hun werk gedaan. Zeker Massiré. We wisten al sinds deze week dat hij zou starten en we hebben hem gesteund na zijn fout in Sint-Truiden. Het was niet simpel om in zo’n context in te vallen."

"Hij heeft zich perfect herpakt, hij heeft ons erg geholpen tegen Mechelen. Het is een speler die een grote carrière tegemoet gaat en die ons volgend seizoen heel nuttig zal zijn. Hij heeft ook karakter: na de wedstrijd nam hij het woord in de kleedkamer om ons te bedanken", gaat Ait El Hadj verder. Zijn transfer deze winter zorgde dan wel voor minder ophef dan die van een Besfort Zeneli of een Mateo Biondic, het zou ook wel eens een voltreffer kunnen zijn.





De clubleiding anticipeerde tijdig

Voor 800.000 euro overgekomen, zette Massiré Sylla twee jaar geleden voet in Europa. FC Pau plukte hem in eigen land en liet hem aansluiten bij het reserveteam in National 3. Daarna trok hij naar het hoge noorden en tekende hij bij Lyn, in de Noorse tweede klasse. Na enkele weken gewenning veroverde hij er meteen een basisplaats en gingen de resultaten van het team er sterk op vooruit. Hij werd er trouwens verkozen tot beste jonge speler van de competitie.

Altijd alert voor internationale toptalenten met veel potentieel, klopte Union Saint-Gilloise deze winter aan en haalde hem binnen. Voor het eerst zat hij in de selectie bij de zege tegen Antwerp die fataal was voor Promise David, daarna volgden zeven wedstrijden op de bank. Intussen pakt hij steeds meer zijn plek en dient hij zich meer en meer aan als een naam om in de gaten te houden voor volgend seizoen, zeker als een van de leiders achterin het Dudenpark zou verlaten.