De derde helft "Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt
Foto: © photonews
Word fan van Sporting Hasselt! 57

Sporting Hasselt kroonde zich tot kampioen in 1e Amateur, maar naast het sportieve feest blijft vooral de licentiezaak hét gespreksonderwerp. Sam Kerkhofs en Rik Verheye leven op goede hoop, maar er is toch de nodige stress in aanloop naar de mogelijke promotie naar het Belgisch profvoetbal.

Sporting Hasselt wil heel graag naar het Belgisch profvoetbal. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren met hun licentie. Ze kregen geen positief advies en uiteindelijk ook geen licentie voor het profvoetbal voor volgend jaar.

Sam Kerkhofs liet een tijdje geleden weten welke problemen er nog allemaal zijn om de licentie daadwerkelijk te gaan binnenhalen. Daarbij werden ze ook onder meer gesteund door Filip Joos, die hoopt op het beste.

Nog geen licentie, maar wel goede hoop bij Sporting Hasselt

De definitieve beslissing komt ondertussen steeds dichterbij. Het kan het laatste hoofdstuk worden van een heel mooi seizoen. Het doet wat denken aan het sprookje van Wrexham, dat dit jaar bijna de play-offs haalde richting Premier League.

En ook naast het veld is er ondertussen wel een opsteker, want er komt een nieuw seizoen aan van De Spor. Vanaf 24 mei valt dat te bekijken. Met dus ook alle sportieve hoogtepunten van de voorbije maanden in een hoofdrol.

Nieuw seizoen van documentaire over Sporting Hasselt vanaf 24 mei te bekijken

En in de laatste aflevering ook goed nieuws over de licentie? Het zou zomaar kunnen en vanaf 24 mei zullen we meer zien van deze zaak. Het nieuws werd alvast aangekondigd via de sociale media van Play met de nodige tamtam.

Het gaat over het volledige afgelopen seizoen, waarin er toch aan schaalvergroting werd gedaan, met de titel als het summum en als volgende stap in de ontwikkeling van de club richting de grote jongens. "Kleine jongens dromen groot. #DeSporXL vanaf 24 mei op Play", aldus Play. Een XL-jaartje dus, met een XL-afloop. De beroepsprocedure rondom de licentie zal vrij snel achter de rug zijn, dan weten ze bij Hasselt meer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt

Meer nieuws

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
13
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
6
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
11
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
5
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
28
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
16
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
10
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
79
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
26
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
2
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
15
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
8
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
4
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht IXL IXL over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK Jimmmmm Jimmmmm over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK rinus michels rinus michels over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" Kellner Kellner over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" TIGERMANIA TIGERMANIA over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved