"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

Sporting Hasselt kroonde zich tot kampioen in 1e Amateur, maar naast het sportieve feest blijft vooral de licentiezaak hét gespreksonderwerp. Sam Kerkhofs en Rik Verheye leven op goede hoop, maar er is toch de nodige stress in aanloop naar de mogelijke promotie naar het Belgisch profvoetbal.

Sporting Hasselt wil heel graag naar het Belgisch profvoetbal. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren met hun licentie. Ze kregen geen positief advies en uiteindelijk ook geen licentie voor het profvoetbal voor volgend jaar.

Sam Kerkhofs liet een tijdje geleden weten welke problemen er nog allemaal zijn om de licentie daadwerkelijk te gaan binnenhalen. Daarbij werden ze ook onder meer gesteund door Filip Joos, die hoopt op het beste.

Nog geen licentie, maar wel goede hoop bij Sporting Hasselt

De definitieve beslissing komt ondertussen steeds dichterbij. Het kan het laatste hoofdstuk worden van een heel mooi seizoen. Het doet wat denken aan het sprookje van Wrexham, dat dit jaar bijna de play-offs haalde richting Premier League.

En ook naast het veld is er ondertussen wel een opsteker, want er komt een nieuw seizoen aan van De Spor. Vanaf 24 mei valt dat te bekijken. Met dus ook alle sportieve hoogtepunten van de voorbije maanden in een hoofdrol.





Nieuw seizoen van documentaire over Sporting Hasselt vanaf 24 mei te bekijken

En in de laatste aflevering ook goed nieuws over de licentie? Het zou zomaar kunnen en vanaf 24 mei zullen we meer zien van deze zaak. Het nieuws werd alvast aangekondigd via de sociale media van Play met de nodige tamtam.

Het gaat over het volledige afgelopen seizoen, waarin er toch aan schaalvergroting werd gedaan, met de titel als het summum en als volgende stap in de ontwikkeling van de club richting de grote jongens. "Kleine jongens dromen groot. #DeSporXL vanaf 24 mei op Play", aldus Play. Een XL-jaartje dus, met een XL-afloop. De beroepsprocedure rondom de licentie zal vrij snel achter de rug zijn, dan weten ze bij Hasselt meer.