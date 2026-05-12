Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De droom van Beerschot om terug te keren naar de Jupiler Pro League is uiteengespat in de finale van de promotieplay-offs van de Challenger Pro League. In een tweeluik tegen Lommel SK trokken de Mannekes uiteindelijk aan het kortste eind.

Vooral in de terugwedstrijd werd duidelijk dat Beerschot voorlopig nog tekortkomt voor een terugkeer naar het hoogste niveau. Volgens DAZN-commentator en analist James Odvart hoeft die mislukte promotie echter geen ramp te zijn. Integendeel zelfs: binnen de club lijkt het besef te leven dat deze ploeg nog niet volledig klaar was voor de stap omhoog.

“Ik heb de indruk dat het voor Beerschot toch wat een overgangsjaar was”, analyseert Odvart voor Voetbalkrant.com. “Na de overname door de Japanners was het zoeken naar stabiliteit en een nieuwe structuur. Er leeft ambitie binnen die club, maar tegelijkertijd hoorde je ook coach Mo Messoudi zeggen dat hij fier was op zijn ploeg. Als je in zo’n situatie vooral fierheid uitspreekt, betekent dat ergens ook dat je begrijpt dat je nog niet optimaal klaar bent voor promotie.”

Dat gevoel werd volgens Odvart pijnlijk duidelijk in de confrontatie met Lommel. Vooral de terugwedstrijd legde verschillende pijnpunten bloot. “Je zag dat Beerschot kwaliteit tekortkomt in bepaalde zones van het veld. Er ontbreekt efficiëntie, snelheid en creativiteit. Ze kunnen moeilijk het verschil maken in wedstrijden waarin het echt moet gebeuren.”

Ook individueel zag de analist werkpunten. Doelman Nick Shinton ging niet vrijuit bij een cruciaal moment tegen Lommel, waardoor ook die positie mogelijk bekeken moet worden tijdens de zomermercato. “Misschien moet je daar wel iets veranderen”, aldus Odvart.

De mindere prestaties van de voorbije maanden tonen volgens hem aan dat de promotie uiteindelijk nog te vroeg zou gekomen zijn. “Het is niet toevallig dat ze in de competitie ook een periode van 0 op 12 hebben gekend. Dat wijst op een ploeg die nog te weinig stabiliteit heeft.”

Toch blijft de ambitie in het Olympisch Stadion bijzonder groot. De nieuwe Japanse eigenaars willen Beerschot opnieuw stevig op de Belgische voetbalkaart zetten en beseffen dat volgend seizoen cruciaal wordt. Een extra seizoen in de Challenger Pro League zou sportief én financieel een serieuze tegenvaller betekenen. De Japanse bazen hebben Beerschot gekocht omwille van de mogelijkheden, maar zij willen ook de visibiliteit van de Jupiler Pro League. In 1B krijgen ze niet die zichtbaarheid die ze zoeken. En ze weten wat er met zo'n trouwe aanhang mogelijk is.

Daarom lijkt een stevige zomermercato onvermijdelijk. Beerschot heeft nood aan meer ervaring, meer snelheid voorin en vooral meer creativiteit tussen de lijnen. Ook fysiek oogde de ploeg in belangrijke momenten te kwetsbaar tegenover een gretiger Lommel.

De conclusie is dan ook duidelijk: dit seizoen mocht nog dienen als overgangsjaar, volgend seizoen zullen de verwachtingen helemaal anders liggen. Bij Beerschot zal het er dan “boenk op” moeten zijn. Alles minder dan een plaats in de top twee dreigt anders als een mislukking beschouwd te worden.

