📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

Napoli zet grote stappen richting de komst van Anan Khalaili. De Italiaanse topclub bereikte volgens transferjournalist Damiano Er Faina al een persoonlijk akkoord met de flankaanvaller van Union SG. Alleen een deal tussen de clubs ontbreekt nog.