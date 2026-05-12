📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'
Napoli zet grote stappen richting de komst van Anan Khalaili. De Italiaanse topclub bereikte volgens transferjournalist Damiano Er Faina al een persoonlijk akkoord met de flankaanvaller van Union SG. Alleen een deal tussen de clubs ontbreekt nog.
Contract van vijf seizoenen op tafel voor Khalaili
Napoli wil stevig doorpakken voor Anan Khalaili. Volgens Gazzetta dello Sport ligt er al een contractvoorstel klaar voor vijf seizoenen. De Italiaanse topclub zou bovendien persoonlijk al een akkoord hebben bereikt met de flankaanvaller, waardoor de speler zelf openstaat voor een transfer naar de Serie A komende zomerperiode.
Toch zijn de onderhandelingen tussen Napoli en Union voorlopig nog niet echt concreet geworden. De Brusselaars wachten momenteel op een officieel voorstel en wil enkel meewerken bij een aanzienlijk bod. Union beseft dat Khalaili nog veel potentieel heeft en daarom sterk staat tijdens eventuele transfergesprekken met geïnteresseerde clubs uit Europa.
Union zou mikken op een transfersom van ongeveer 25 miljoen euro voor de Israëlische international. Khalaili ligt nog onder contract tot midden 2028, wat de Brusselaars een sterke onderhandelingspositie geeft. Opvallend is ook dat Maccabi Haifa recht heeft op vijftien procent van een toekomstige transfersom bij een definitieve verkoop.
Union SG haalde Khalaili voor recordbedrag
Anan Khalaili maakte in juli 2024 de overstap naar Royale Union Saint-Gilloise. De Brusselaars betaalden toen liefst 6,5 miljoen euro, waardoor hij de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis werd. De flankspeler kwam over uit Israël en tekende een contract tot juni 2028.
Union zag in Khalaili meteen een speler met veel potentieel. De aanvaller combineert snelheid, techniek en diepgang, kwaliteiten waarmee hij zich snel in de kijker speelde op het Europese toneel.
Napoli bereikt persoonlijk akkoord
Volgens transferjournalist Damiano Er Faina is er inmiddels een principeakkoord tussen SSC Napoli en Khalaili. Er zou zelfs al een ontwerpovereenkomst klaar liggen tussen beide partijen.
De interesse in de 21-jarige Israëliër komt niet uit de lucht vallen. Khalaili maakte indruk in de Champions League, waarin hij al drie keer tot scoren kwam. Daarnaast verzamelde hij inmiddels zestien interlands voor de Israëlische nationale ploeg.
Nog geen overeenkomst tussen Napoli en Union
Hoewel de speler zelf openstaat voor de overstap, is de transfer nog niet afgerond. Napoli moet namelijk nog een akkoord bereiken met Union SG. De Belgische vicekampioen beseft dat Khalaili momenteel één van de meest waardevolle spelers uit de kern is.
Eerder toonden ook Newcastle United en SL Benfica concrete interesse in de flankaanvaller. Daardoor lijkt Union zich in een sterke onderhandelingspositie te bevinden.
Miljoenenwinst lonkt voor Union SG
De kans lijkt groot dat Union binnenkort een forse meerwaarde zal realiseren. Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Khalaili ondertussen ongeveer 18 miljoen euro.
Dat betekent dat Union mogelijk een enorme winst kan boeken op de speler die amper twee seizoenen voor de Brusselaars speelt. Napoli lijkt vastberaden om door te drukken, waardoor de Brusselaars zich mogen opmaken voor miljoenen op komst.
🟥 #Napoli ha iniziato le trattative per Anan #Khalaili dell’#UnionSaintGilloise— Damiano Er Faina (@Erfaina1988) May 10, 2026
