Aernout Van Lindt
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"
Hans Vanaken is een icoon. Hij staat momenteel al op nummer drie van mensen met meeste wedstrijden voor Club Brugge ooit. En ook bij de Rode Duivels heeft hij steeds meer krediet opgebouwd onder Rudi Garcia. Interessant met oog op het WK.

Tijdens het programma 24h de Boulleau op Canal+ ging Rudi Garcia in de gebouwen van de federatie in Tubize in gesprek met ex-international en huidig Frans analiste Laure Boulleau. Daarbij kwam ook Hans Vanaken ter sprake.

"Toen ik in België aankwam, dacht ik dat ik drie middenvelders van topniveau had: Onana, De Bruyne en Tielemans. Ik besefte dat het er meer waren dan dat. En ik ontdekte Hans Vanaken, de kapitein van Club Brugge, die een ongelooflijke speler is", aldus Rudi Garcia.

Basisplaats voor Hans Vanaken op WK?

"Hij heeft een uitzonderlijk spelinzicht, kan in één tijd spelen en hij helpt je ook met zijn lengte omdat hij sterk is in de lucht", somt Garcia op. "Het is een intelligente speler zoals ik er maar weinig heb gezien. En bovendien zegt wat zijn ploegmaats denken ook veel."

"Toen ik met Eden Hazard de spelersgroep doornam, zei hij: 'Coach, ik speel zó graag met Hans Vanaken.' Ik kende hem niet zo goed, ik wist alleen dat hij geregeld de Gouden Schoen wint in België." De cijfers bewijzen het ook. 

Na zonder echte uitleg volledig genegeerd te zijn door Domenico Tedesco, stond Vanaken onder Garcia 6 keer aan de aftrap in 10 wedstrijden. Daarmee lijkt hij ook duidelijk kandidaat voor een basisplaats op het middenveld richting het WK 2026.

Brandon Mechele door Garcia voorgesteld als "een leider"

Even later kruisen Rudi Garcia en Laure Boulleau nog een andere Bruggeling: Brandon Mechele. De bondscoach riep hem erbij, zodat hij ook voor de camera verschijnt. "Dit is één van mijn leiders", aldus Garcia. Waarna Boulleau en Mechele praten over de uitschakeling van Olympique Marseille door Club Brugge in de Champions League.

Het lijkt alvast een duidelijke aanwijzing over de aanwezigheid van Brandon Mechele in de selectie van 26 Rode Duivels die Rudi Garcia vrijdag bekendmaakt: tenzij er een enorme verrassing komt, zal de Bruggeling er gewoon bij zijn.

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

6
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

2
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

1
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

14:40
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

12:40
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

11:20
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

08:15
Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

10:20
Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

10:40
Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

11:00
Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

10:00
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

2
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

7
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

