Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Hans Vanaken is een icoon. Hij staat momenteel al op nummer drie van mensen met meeste wedstrijden voor Club Brugge ooit. En ook bij de Rode Duivels heeft hij steeds meer krediet opgebouwd onder Rudi Garcia. Interessant met oog op het WK.

Tijdens het programma 24h de Boulleau op Canal+ ging Rudi Garcia in de gebouwen van de federatie in Tubize in gesprek met ex-international en huidig Frans analiste Laure Boulleau. Daarbij kwam ook Hans Vanaken ter sprake.

"Toen ik in België aankwam, dacht ik dat ik drie middenvelders van topniveau had: Onana, De Bruyne en Tielemans. Ik besefte dat het er meer waren dan dat. En ik ontdekte Hans Vanaken, de kapitein van Club Brugge, die een ongelooflijke speler is", aldus Rudi Garcia.

Basisplaats voor Hans Vanaken op WK?

"Hij heeft een uitzonderlijk spelinzicht, kan in één tijd spelen en hij helpt je ook met zijn lengte omdat hij sterk is in de lucht", somt Garcia op. "Het is een intelligente speler zoals ik er maar weinig heb gezien. En bovendien zegt wat zijn ploegmaats denken ook veel."

"Toen ik met Eden Hazard de spelersgroep doornam, zei hij: 'Coach, ik speel zó graag met Hans Vanaken.' Ik kende hem niet zo goed, ik wist alleen dat hij geregeld de Gouden Schoen wint in België." De cijfers bewijzen het ook.





Na zonder echte uitleg volledig genegeerd te zijn door Domenico Tedesco, stond Vanaken onder Garcia 6 keer aan de aftrap in 10 wedstrijden. Daarmee lijkt hij ook duidelijk kandidaat voor een basisplaats op het middenveld richting het WK 2026.

Brandon Mechele door Garcia voorgesteld als "een leider"

Even later kruisen Rudi Garcia en Laure Boulleau nog een andere Bruggeling: Brandon Mechele. De bondscoach riep hem erbij, zodat hij ook voor de camera verschijnt. "Dit is één van mijn leiders", aldus Garcia. Waarna Boulleau en Mechele praten over de uitschakeling van Olympique Marseille door Club Brugge in de Champions League.

Het lijkt alvast een duidelijke aanwijzing over de aanwezigheid van Brandon Mechele in de selectie van 26 Rode Duivels die Rudi Garcia vrijdag bekendmaakt: tenzij er een enorme verrassing komt, zal de Bruggeling er gewoon bij zijn.