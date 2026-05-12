Aernout Van Lindt
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'
Standard en Antwerp strijden dit seizoen in de Europe Play-offs tegen elkaar, maar in de nabije toekomst willen beide ploegen opnieuw wat hoger in het klassement komen. Daartoe is het van groot belang dat ze de juiste transfers kunnen doen.

Royal Antwerp FC zou graag shoppen bij Standard. Het is ondertussen al een maand geweten dat Teddy Teuma op het verlanglijstje staat van The Great Old, maar dat blijft voorlopig ook nog altijd het geval zo blijkt.

Bij The Great Old willen ze er werk van maken. Stamnummer 1 heeft leiderschap nodig en komt daarbij uit bij Teuma, die alles belichaamt wat ze bij Antwerp opnieuw meer in huis willen halen. Persoonlijkheid is daarbij ook van groot belang.

Ervaring, leiderschap, persoonlijkheid en iemand die een wedstrijd kan lezen. Dat profiel ontbreekt vandaag te vaak op het Antwerpse middenveld. Op die manier zouden ze opnieuw wat dominanter kunnen gaan voetballen ook.

Volgens Gazet van Antwerpen wordt er momenteel werk gemaakt van Teuma, terwijl er verschillende andere spelers - met Vincent Janssen op kop - zouden kunnen gaan vertrekken. Daardoor is het steeds meer nodig om extra leiderschap in huis te halen.



Maar ook Marc Wilmots wil Teuma graag houden. Ondanks diverse blessures, waardoor zijn speelminuten beperkt bleven, is hij ook op Sclessin al van waarde kunnen zijn. Als hij fit is, dan is hij tot veel in staat. Temeer het ook in de kleedkamer een belangrijke speler is of kan zijn.

Het zal een beetje afwachten worden welk contractvoorstel hij krijgt van Antwerp. Als dat een meerjarig contract is, dan is dat voor een 32-jarige speler zeer interessant. Zeker ook gezien zijn vele blessures: dan is stabiliteit ook van grote waarde.

Want laat ons eerlijk zijn: zonder Teuma blijft er op Sclessin een middenveld over dat vooral werkt, maar weinig creëert. En dat is in het moderne voetbal een structureel probleem dat je niet zomaar oplost. Beide ploegen willen naar de Europese plaatsen en dan is een krijger als Teuma een mogelijke meerwaarde.

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

1
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

