'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

Standard en Antwerp strijden dit seizoen in de Europe Play-offs tegen elkaar, maar in de nabije toekomst willen beide ploegen opnieuw wat hoger in het klassement komen. Daartoe is het van groot belang dat ze de juiste transfers kunnen doen.

Royal Antwerp FC zou graag shoppen bij Standard. Het is ondertussen al een maand geweten dat Teddy Teuma op het verlanglijstje staat van The Great Old, maar dat blijft voorlopig ook nog altijd het geval zo blijkt.

Bij The Great Old willen ze er werk van maken. Stamnummer 1 heeft leiderschap nodig en komt daarbij uit bij Teuma, die alles belichaamt wat ze bij Antwerp opnieuw meer in huis willen halen. Persoonlijkheid is daarbij ook van groot belang.

Teddy Teuma nog altijd op het verlanglijstje van Antwerp

Ervaring, leiderschap, persoonlijkheid en iemand die een wedstrijd kan lezen. Dat profiel ontbreekt vandaag te vaak op het Antwerpse middenveld. Op die manier zouden ze opnieuw wat dominanter kunnen gaan voetballen ook.

Volgens Gazet van Antwerpen wordt er momenteel werk gemaakt van Teuma, terwijl er verschillende andere spelers - met Vincent Janssen op kop - zouden kunnen gaan vertrekken. Daardoor is het steeds meer nodig om extra leiderschap in huis te halen.







Maar ook Marc Wilmots wil Teuma graag houden. Ondanks diverse blessures, waardoor zijn speelminuten beperkt bleven, is hij ook op Sclessin al van waarde kunnen zijn. Als hij fit is, dan is hij tot veel in staat. Temeer het ook in de kleedkamer een belangrijke speler is of kan zijn.

Standard en Antwerp gaan met elkaar in de clinch voor Teuma

Het zal een beetje afwachten worden welk contractvoorstel hij krijgt van Antwerp. Als dat een meerjarig contract is, dan is dat voor een 32-jarige speler zeer interessant. Zeker ook gezien zijn vele blessures: dan is stabiliteit ook van grote waarde.

Want laat ons eerlijk zijn: zonder Teuma blijft er op Sclessin een middenveld over dat vooral werkt, maar weinig creëert. En dat is in het moderne voetbal een structureel probleem dat je niet zomaar oplost. Beide ploegen willen naar de Europese plaatsen en dan is een krijger als Teuma een mogelijke meerwaarde.