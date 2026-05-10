Datum: 10/05/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Bosuil
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi
Het had een verhaal kunnen zijn uit of voor de boekjes of een film in Hollywood. Maar de deklat besliste er anders over. En zo geen droomcomeback voor Hairemans in zijn Bosuil, maar wel een overwinning op een diefje voor Charleroi.

Voor Antwerp en Charleroi was het zo stilaan een beetje de match van de laatste kans. Enkel een overwinning leek voor beide ploegen nog voldoende om toch nog kans te maken om de Europe Play-offs te winnen.

Bij Antwerp was Hamdaoui out, waardoor Janssen terugkeerde in de basis. Van Den Bosch werd dan weer vervangen door Van Helden. De thuisploeg wist dat het moest winnen, en kwam dan ook gretig uit de kleedkamers.

Titraoui als een donderslag bij heldere hemel

Tot veel grote kansen leidde dat niet, maar onder meer Van Helden, Janssen en Kerk roerden zich toch een paar keer. We leken alsnog op weg naar een 0-0 ruststand, tot plots bij de eerste echte kans voor de bezoekers er wél gescoord werd.

Titraoui profiteerde van balverlies van Valencia en schoot van bijna dertig meter meteen knap binnen: 0-1 bij de koffie. Na de pauze kregen we niet meteen een grootse reactie van Antwerp, waardoor Oosting vers bloed tussen de lijnen wilde brengen.

Terugkeer Hairemans levert niets op: strafschop gemist

Daarbij ook onder meer Geoffry Hairemans. Die maakte zijn comeback na een kruisbandblessure, die hem tot nu toe het hele seizoen aan de kant had laten staan. De supporters gingen massaal uit hun dak en dat leverde meteen op.

Op aangeven van de VAR werd een fout op Valencia gefloten en Janssen liet de bal aan Hairemans. Die trapte de elfmeter echter tegen de deklat, waardoor het bij een 0-1 eindstand bleef en niet een gelijkspel werd.

Antwerp toonde zich over het algemeen inspiratieloos en mag door de tweede thuisnederlaag op rij een kruis maken over zijn ambities in deze Europe Play-offs. Charleroi staat dan weer op drie punten van de eerste plaats.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Foulon Daam 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 61/74 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Tsunashima Yuto 77' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Van Helden Rein 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Tuypens Eran 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Dierckx Xander 87' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Praet Dennis   70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Valencia Anthony 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Scott Christopher 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kerk Gyrano 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Janssen Vincent   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Hairemans Geoffrey 13' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 20' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Adekami Farouck 19' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 0'  
Van Den Bosch Zeno 0'  
Vandeplas Gerard 3' 6.3  
Charleroi Charleroi
Scheidler Aurélien 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Kone Mohamed   90' 6.4 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/35 (28.6%)
Nzita Mardochee 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/36 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
  • Balverliezen: 21
Keita Cheick 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
Ousou Aiham 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/49 (73.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Blum Lewin   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Camara Etienne 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Titraoui Yacine 74' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Bernier Antoine 63' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Guiagon Parfait 74' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Van Den Kerkhof Kevin A 87' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon   27' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 16' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 3' 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 16' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
