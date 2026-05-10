Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Het had een verhaal kunnen zijn uit of voor de boekjes of een film in Hollywood. Maar de deklat besliste er anders over. En zo geen droomcomeback voor Hairemans in zijn Bosuil, maar wel een overwinning op een diefje voor Charleroi.

Voor Antwerp en Charleroi was het zo stilaan een beetje de match van de laatste kans. Enkel een overwinning leek voor beide ploegen nog voldoende om toch nog kans te maken om de Europe Play-offs te winnen.

Bij Antwerp was Hamdaoui out, waardoor Janssen terugkeerde in de basis. Van Den Bosch werd dan weer vervangen door Van Helden. De thuisploeg wist dat het moest winnen, en kwam dan ook gretig uit de kleedkamers.

Titraoui als een donderslag bij heldere hemel

Tot veel grote kansen leidde dat niet, maar onder meer Van Helden, Janssen en Kerk roerden zich toch een paar keer. We leken alsnog op weg naar een 0-0 ruststand, tot plots bij de eerste echte kans voor de bezoekers er wél gescoord werd.

Titraoui profiteerde van balverlies van Valencia en schoot van bijna dertig meter meteen knap binnen: 0-1 bij de koffie. Na de pauze kregen we niet meteen een grootse reactie van Antwerp, waardoor Oosting vers bloed tussen de lijnen wilde brengen.

Terugkeer Hairemans levert niets op: strafschop gemist

Daarbij ook onder meer Geoffry Hairemans. Die maakte zijn comeback na een kruisbandblessure, die hem tot nu toe het hele seizoen aan de kant had laten staan. De supporters gingen massaal uit hun dak en dat leverde meteen op.





Op aangeven van de VAR werd een fout op Valencia gefloten en Janssen liet de bal aan Hairemans. Die trapte de elfmeter echter tegen de deklat, waardoor het bij een 0-1 eindstand bleef en niet een gelijkspel werd.

Antwerp toonde zich over het algemeen inspiratieloos en mag door de tweede thuisnederlaag op rij een kruis maken over zijn ambities in deze Europe Play-offs. Charleroi staat dan weer op drie punten van de eerste plaats.