Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Het was van moeten voor Racing Genk en het is dan ook gelukt. Thuis tegen Westerlo won Racing Genk met duidelijke 3-0 cijfers. In de stand van de Europe Play Offs komen ze nu samen met Standard aan de leiding terwijl Westerlo op drie punten blijft hangen.

Jungdal vs Brughmans

Door de zege van Standard op de openingswedstrijd van het weekend, konden Racing Genk en Westerlo op de afsluiter ook maar best vol voor de drie punten gaan om opnieuw op gelijke hoogte te komen met de Rouches. Nadat Zakaria El Ouahdi zijn Ebbenhouten Schoen in ontvangst nam, kon de wedstrijd enkele minuten later dan gepland op gang gefloten worden.

El Ouahdi zette zijn persoonlijke trofee bijna nog wat extra in de verf wanneer een afgeweken schot van Heymans tot bij hem caprioleerde aan de tweede paal. De Marokkaan twijfelde niet en nam de bal vol op de slof maar Andreas Jungdal smeet zich fantastisch voor de bal en bracht miraculeus redding.

Diezelfde Jungdal moest zich niet veel later opnieuw tonen, ditmaal op een kopbal van Bibout. Ditmaal was het schot niet van El Ouahdi maar wel de voorzet.

Ook de bezoekers uit de Kempen dwongen de doelman aan de overkant tot een prachtige redding. De Jonge Brughmans reageerde enorm goed door snel naar de grond te gaan op de kopbal van Sayyadmanesh.





Twee wissels voor rust

Een gek openingskwartier in de Cegeka Arena maar die kreeg geen vervolg in de minuten die volgden. Toch viel er nog nieuws te rapen zonder schoten op doel. Zowel Karetsas als Heymans moesten namelijk nog voor rust gewisseld worden wegens een blessure. Karetsas na een fout van Alcocer, Heymans na een tackle die hij zelf had ingezet.

De tweede helft begon alvast even veelbelovend als de eerste helft met enkele schietkansen. Bij Genk via de beide backs, El Ouahdi plaatste vanop afstand naast terwijl Kayembe van dichterbij het zijnet vond en dus ook naast trapte. Het vizier van Sakamoto en Mbamba stond wat beter afgesteld maar zij trapten dan weer op Brughmans.

Twee spitsen, twee treffers

Even over het uur ging de bal er dan toch in voor de thuisploeg. Bibout had al enkele halve kansjes de nek omgewrongen maar de eerste grote kans die hij kreeg ging er wel in. Ito zorgde voor de uitstekende voorzet, Mirisola voor de loopactie waardoor Bibout vrij kwam en de jonge Kameroener kopte van dichtbij tegen de touwen.

Veel tijd om orde op zaken te zetten kreeg Westerlo niet want 5 minuten later verdubbelde Mirisola de tussenstand. Adedeji-Sternberg had goed gezien dat de ruimte bij hem lag en de jonge aanvaller twijfelde niet. Jungdal leek verrast en kon niet meer ingrijpen.

De kans met de meeste xG van de hele wedstrijd viel echter pas daarna en leverde geen doelpunt op. Invaller Saito maakte een mooie vooractie op de rechterflank, omspeelde Kayembe en kwam met een goede voorzet. Ferri gleed aan de tweede paal de bal echter naast de paal, aan de verkeerde kant van het doel.

Nadat ze met de schrik vrij kwamen, zette Racing Genk orde op zaken dankzij Ito. De Japanner bleef ijzig kalm na een pass van Adedeji-Sternberg, kwam naar binnen en plaatste de 3-0 onhoudbaar in doel.

Racing Genk maakt zich op voor een beladen duel volgende week zaterdag. Dan kijken de twee leiders van de Europe Play Offs elkaar namelijk rechtstreeks in de ogen voor een duel op Sclessin.